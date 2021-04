Le changement climatique modifie l’inclinaison de notre planète | Vie

L’activité humaine déplace les pôles de la Terre beaucoup plus rapidement, et c’est un problème de plus à ajouter lié au changement climatique.

Notre planète est vivante, et pourtant les pôles de la Terre bougent, ce qui est tout à fait normal. Ce qui n’est pas normal, c’est que le changement climatique et l’utilisation humaine de l’eau déplacent littéralement les pôles de notre planète beaucoup plus rapidement.

De nouvelles recherches suggèrent qu’en quelques décennies à peine, le changement climatique et l’utilisation de l’eau par les humains stimulent considérablement l’errance des pôles de la Terre. Maintenant une enquête publiée par le magazine Lettres de recherche géophysique montre que le changement climatique accélère considérablement l’inclinaison de notre planète, l’eau jouant un rôle particulièrement important dans la répartition du poids sur Terre.

Comme rapporté par Space.com, alors que les calottes glaciaires polaires ont fondu, ainsi que d’autres impacts du changement climatique, l’inclinaison de la rotation de la planète change radicalement au cours des dernières décennies, plus rapidement que d’habitude.

Pour cette nouvelle recherche, les scientifiques se sont concentrés sur les changements de l’inclinaison de la Terre dans les années 1990, avant que les données satellitaires n’existent. Maintenant, les chercheurs ont tourné aux observations de l’eau, aux mesures de la perte de glace et aux statistiques sur les eaux souterraines provenant de l’utilisation humaine, pour les combiner dans une nouvelle étude sur le mouvement des pôles.

Ce qui est inquiétant dans cette étude, c’est qu’elle conclut que Entre 1995 et 2020, la vitesse de déplacement des pôles a augmenté environ 17 fois par rapport à la vitesse moyenne entre 1981 et 1995, selon l’American Geophysical Union.

Ainsi, en combinant les données de dérive polaire avec les données sur l’eau, les chercheurs ont montré que la majeure partie du mouvement des pôles était déclenchée par la perte d’eau des régions polaires, avec moins de contribution de la perte d’eau dans d’autres régions où les humains extraient eaux souterraines à utiliser.

Le changement climatique frappera certaines régions de la planète plus violemment que d’autres, en particulier les pays en développement et les régions les plus pauvres.

«Les résultats offrent un indice pour étudier le mouvement polaire induit par le climat dans le passé», dit-il. Suxia Liu, hydrologue de l’Académie chinoise des sciences et auteur correspondant de la nouvelle étude, dans la déclaration de l’AGU.