Le changement climatique pourrait affecter votre tasse de café préférée, selon une étude | Vie

Il est probable que cette variété de café que vous aimez tant, vous ne pourrez pas en profiter dans quelques décennies.

Pour beaucoup, boire du café est une religion, et ils ne peuvent pas manquer leur tasse de café préférée tous les matins avant le travail ou l’université, une habitude qui pourrait être affectée par le changement climatique. faire disparaître pratiquement la dégustation de café de haute qualité.

Le café est l’un de ces aliments très courants qui pourraient bientôt devenir des produits de luxe en raison du changement climatique, et c’est ce que dit une nouvelle étude qu’un climat changeant pourrait réduire les zones propices à la production de café de haute qualité ou de spécialité.

La recherche, publiée dans Rapports scientifiques, via Ecowatch, expose une étude qui se concentre principalement sur les régions de l’Éthiopie, qui est le plus grand pays producteur de café de toute l’Afrique, soulignant que différents climats pourraient changer les saveurs du café de spécialité. Pour cela, les chercheurs ont analysé en tant que 19 facteurs climatiques différents, parmi lesquels se distinguent les températures moyennes et les niveaux de pluie, pourrait affecter la culture de cinq types différents de cafés de spécialité à l’avenir.

Cela a abouti à une conclusion vraiment inquiétante pour les zones spécialisées dans la culture de café de haute qualité, qui pourrait être réduite à l’avenir, faisant de ce café spécial que vous buvez tous les matins, plus à votre portée dans quelques décennies.

Et c’est que les profils de café, soulignent-ils dans l’étude, sont basés sur des conditions météorologiques spécifiques pour leurs saveurs, leurs niveaux d’acidité et leurs parfums. L’un des cafés les plus touchés serait la variété Yirgacheffe, qui est cultivée dans le sud-est de l’Éthiopie, et qui pourrait perdre plus de 40% de sa superficie de culture d’ici la fin du siècle.

Mais tout cela n’est pas exclusif à la région étudiée de l’Éthiopie, mais les régions montagneuses de la culture du café en Colombie, où les températures se réchauffent de 0,5 ° F chaque décennie, pourraient affecter la production de café dans ce pays.

Les chercheurs conseillent à ces zones de culture de café spécialisées d’inclure des systèmes agroforestiers améliorés pour maintenir les températures de la canopée, garantissant ainsi que ces variétés spécialisées, qui pourraient être un produit de luxe à l’avenir, ne soient pas perdues.