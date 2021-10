Le changement climatique pourrait intensifier le conflit sur les ressources de base dans certains pays | La vie

Ce sont les pays du monde qui auront le plus de difficultés à obtenir des ressources de base en raison du changement climatique.

Le changement climatique ne rendra pas seulement des événements tels que les ouragans, les inondations ou les incendies de forêt beaucoup plus fréquents à l’avenir, mais la hausse des températures et du niveau de la mer fera également que les ressources de base que nous tenons pour acquises aujourd’hui dans nos vies, sont de plus en plus difficiles à atteindre, surtout si vous habitez dans plusieurs pays.

Et maintenant, selon un groupe d’experts de la Institut d’économie et de paix (IEP), via ., affirment que l’insécurité alimentaire, le manque d’eau et l’impact des catastrophes naturelles, combinés à la croissance démographique, alimentent les conflits et déplacent les personnes dans les zones vulnérables.

Pour cela, le groupe de chercheurs a utilisé les données des Nations Unies pour prédire les pays et régions les plus à risque dans leur registre de menaces écologiques.

Plus précisément, ils ont identifié 30 pays, abritant plus de 1,2 milliard de personnes, qui seront confrontés au plus grand nombre de risques au cours des prochaines décennies.

Pour cela, ils se sont basés sur des critères liés à la rareté des ressources et aux différentes catastrophes dont les inondations, les sécheresses et la hausse des températures.

Le pays qui a le pire score dans le rapport est Afghanistan où ils soulignent que leur conflit en cours nuit à leur capacité à faire face aux risques pour leurs approvisionnements en nourriture et en eau, ce qui aggrave le changement climatique, les inondations et les sécheresses alternatives.

Aussi les pays de la ceinture africaine de Mauritanie à Somalie; la ceinture d’Afrique australe, de L’Angola à Madagascar et la ceinture du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, de De la Syrie au Pakistan, ils ont les pires records du rapport.

Différentes institutions militaires, gouvernements et groupes ont affirmé l’année dernière « qu’il est peu probable que la communauté internationale inverse les cercles vicieux dans certaines parties du monde », ajoute l’IEP.