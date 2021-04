Le changement climatique pourrait nous laisser sans nourriture

04/05/2021 à 11:00 CEST

Des chercheurs de l’Université du Maryland, de l’Université Cornell et de l’Université de Stanford ont développé un travail conjoint dans lequel ils concluent que la productivité agricole mondiale a été réduite de 21% de 1961 à aujourd’hui, en raison des conséquences du changement climatique causé par l’impact de l’activité humaine. sur l’environnement. L’ampleur de la baisse peut être assimilée à une perte totale hypothétique de la production mondiale au cours des 7 dernières années.

Compte tenu du fait que d’ici 2050, il y aura près de 10 milliards de personnes sur la planète à nourrir, les chercheurs estiment qu’il est urgent de stabiliser la production et de permettre une croissance plus dynamique. Les zones les plus touchées sont les plus chaudes et les plus pauvres: l’Afrique en particulier, mais aussi l’Amérique latine et les Caraïbes.

Selon un communiqué de presse, l’étude révèle que le changement climatique d’origine anthropique ou anthropique a déjà un impact disproportionné sur les pays les plus pauvres qui dépendent principalement de l’agriculture, ce qui indique que le progrès technologique ne s’est pas encore traduit par une plus grande résilience climatique.

.

Des chiffres forts

L’un des points à souligner dans cette recherche est qu’elle a réussi à quantifier l’impact du changement climatique sur la production agricole de manière rigoureuse et fiable. Pour cela, de nouveaux calculs de productivité en agriculture ont été utilisés qui permettent d’inclure des données météorologiques d’une manière qui n’avait pas été abordée dans les études précédentes, offrant une plus grande précision à ce type de modèles climatiques.

Bien qu’en économie, la productivité totale des facteurs soit un indicateur couramment utilisé pour mesurer la croissance d’une industrie, dans le cas de l’agriculture, certains aspects en font un cas particulier. C’est que dans cette activité industrielle, toutes les décisions économiques qui peuvent être prises sont particulièrement affectées par des aspects indépendants de la volonté de l’agriculteur, principalement des variables météorologiques.

Comme le soulignent les chercheurs dans les conclusions de leurs recherches, publiées dans la revue Nature Climate Change, la mesure de la productivité agricole n’a pas historiquement intégré les données météorologiques. Cela signifie que l’impact d’événements aléatoires tels que les conditions météorologiques sur la production a été sous-estimé, ce qui dans ce cas prend une plus grande importance face aux conséquences du changement climatique.

Asymétries régionales

En prenant les données météorologiques comme partie intégrante de leur modèle, les spécialistes ont pu quantifier la baisse de la productivité agricole qui a provoqué le changement climatique au cours des 60 dernières années. Les chiffres sont alarmants à l’échelle mondiale, mais ils semblent encore plus problématiques si l’on considère les asymétries régionales.

Alors qu’aux États-Unis, la baisse a atteint un maximum de 15%, en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la réduction de la production est passée à 34%. Pour arriver aux résultats obtenus et obtenir des chiffres cohérents, les scientifiques ont utilisé plus de 200 variations systématiques du modèle économétrique.

Les conclusions doivent être prises en compte si l’on considère que dans les décennies à venir, la population mondiale continuera d’augmenter et, en même temps, il faudra davantage de nourriture. L’impact est plus important dans les zones les plus pauvres de la planète, car l’agriculture est l’épine dorsale de leur économie et la principale source de nourriture.

Un problème actuel

En outre, les spécialistes ont souligné que si l’élimination de toutes les limitations non climatiques de la production agricole s’est améliorée, l’absence d’une approche intégrative prenant en compte le changement climatique a contribué à la diminution de la production agricole à l’échelle mondiale.

Selon Ariel Ortiz-Bobea, auteur principal de l’étude, «les humains ont déjà modifié le système climatique. Les experts indiquent que le monde est environ 1 degré Celsius plus chaud que sans gaz à effet de serre atmosphériques. Cependant, la plupart des gens continuent de percevoir le changement climatique comme un problème lointain et des générations futures. Dans cette recherche, nous montrons que les effets se font déjà sentir sur la planète depuis des décennies: il est essentiel de s’attaquer au changement climatique dès maintenant pour éviter de nouveaux dommages », a-t-il conclu.

Référence

Le changement climatique anthropique a ralenti la croissance de la productivité agricole mondiale. Ariel Ortiz-Bobea, Toby R. Ault, Carlos M. Carrillo, Robert G. Chambers et David B. Lobell. Nature Climate Change (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1038/s41558-021-01000-1

photo: Markus Spiske sur Unsplash.

Vidéo: L’Université de Cornell.