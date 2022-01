Le changement climatique réduira le PIB de l’Espagne entre 2,5% et 9,7% en 2030

01/06/2022 à 10:04 CET

Joan Lluís Ferrer

La crise climatique pèse de plein fouet sur le bilan des grandes économies mondiales. Pour la première fois, une étude quantifie comment le PIB sera affecté par le changement climatique que nous vivons et présente différents scénarios, en fonction de la sévérité avec laquelle ce phénomène se développe.

Dans le cas de l’Espagne, d’ici 28 ans, nous aurons déjà perdu 2,5% du PIB. Cela se produira même si l’objectif de réduction des émissions de l’Accord de Paris est atteint, afin que la température n’augmente pas de plus de 1,5° d’ici la fin du siècle. C’est le scénario le plus ambitieux et le plus difficile à réaliser. Mais s’il devait être atteint, la baisse de 2,5% du PIB en 2050 pour l’Espagne est assurée.

Si, en revanche, la température augmente de 2 °C, la perte de PIB en Espagne d’ici 2030 atteindra 7 %, et pourrait baisser de 9,7 % dans le cas d’une augmentation de la température de 3,2 °C, qui se produirait dans le scénario d’émissions le plus pessimiste.

Les valeurs de variation du PIB en Espagne proposées par le rapport préparé par le réassureur suisse SwissRe sont très similaires à celles de l’Europe dans son ensemble. Cependant, il y a des régions de la planète où la situation sera considérablement pire.

Contamination | Pixabay

Selon ce rapport de SwissRe, dans toute la Terre 4,2% du PIB seront perdus en 2050 si les accords de Paris sont respectés, 11% si la température n’augmente qu’un peu plus que celle prévue dans ledit accord, 13,9% si elle monte à 2,6°C et pas moins de 18,1% si elle monte à 3,2 °C.

Les régions les moins performantes seront l’Afrique et l’Asie, avec une baisse de son PIB qui oscillera entre 5% dans le cas le plus optimiste (comme prévu à Paris) et 27% dans le cas le plus pessimiste.

Cette perte de capacité économique sera la conséquence de l’élévation du niveau de la mer, de la réduction des terres utilisées pour la culture, de la perte de biodiversité, de l’augmentation des catastrophes naturelles et d’autres conséquences directes du changement climatique.

Les recherches menées ont pris en compte un total de 48 pays qui représentent 90 % de l’économie mondiale.

Le pays qui en subirait le plus les conséquences serait aussi celui qui émet le plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère : la Chine qui, si elle n’agit pas rapidement, pourrait perdre jusqu’à 24 % de sa richesse. Mais il y a des cas plus extrêmes. Si des mesures courageuses ne sont pas prises, L’Inde pourrait perdre jusqu’à 35 % de son PIB dans un scénario sévère au milieu du siècle.

Terre aride à Contreras (Valence) | Fernando Bustamante

« Il est impératif de prendre davantage de mesures pour atténuer le changement climatique. Les risques posés doivent être gérés par une action mondiale coordonnée, y compris des investissements lourds dans les infrastructures & rdquor;, notent les auteurs du rapport.

Il est également nécessaire d’accroître la « coordination entre les trois principaux émetteurs de carbone (la Chine, avec 28 % ; les États-Unis, avec 15 %, et l’Inde, avec 7 %), qui représentent environ la moitié de toutes les émissions & rdquor ;.

Les plus touchés, ceux qui ont le moins de ressources

Les pays les plus touchés sont souvent ceux qui ont le moins de ressources pour s’adapter et atténuer l’effet de la hausse des températures mondiales.

« Notre indice d’économie climatique intègre l’impact économique du changement climatique progressif, la vulnérabilité des pays aux phénomènes météorologiques extrêmes humides et secs et leur capacité à s’adapter », note le rapport.

Les classements des indices montrent que les marchés avancés, comme l’Allemagne, bénéficient à la fois d’expositions plus faibles et de ressources plus importantes pour contrer les effets du changement climatique.

En revanche, de nombreux marchés émergents, qui contribueront également de plus en plus à la croissance mondiale à l’avenir, sont très exposés et disposent de peu de ressources pour s’adapter.

« Besoin mesures politiques mondiales pour assurer des progrès équitables dans les économies vertes, à la fois pour le bénéfice local et pour rendre l’économie mondiale plus résiliente à long terme », indique le document.

Rapport de référence : https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-economics-of-climate-change.html