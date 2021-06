Le changement climatique s’aggrave après la pandémie de Covid-19

La pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie quotidienne de manière si drastique qu’il y a eu un moment où elle a semblé faire une brèche dans la crise climatique. Le trafic aux heures de pointe a disparu, les déplacements mondiaux ont ralenti et la chute économique qui en a résulté a fait chuter la pollution liée à l’énergie de près de 6 % dans le monde. Ce type de baisse de la pollution est sans précédent dans l’histoire de l’humanité moderne – c’est comme si les émissions de l’ensemble de l’Union européenne avaient soudainement disparu. Cela a conduit beaucoup à se demander si la crise de Covid-19 nous donnerait au moins un peu plus de temps pour éviter l’urgence climatique.

Plus d’un an après que Covid-19 a brusquement changé les routines de tout le monde, les États-Unis ont hâte de revenir à la «normale» et certaines parties de l’économie se rapprochent du statu quo. Mais pour le climat, le « retour à la normale » signifie que la pollution rebondit et, fait inquiétant, que le changement climatique s’accélère.

“Nous avons finalement besoin de réductions beaucoup plus importantes et soutenues plus longtemps que les fermetures liées à Covid de 2020”, a déclaré Ralph Keeling, un géochimiste qui mesure la pollution par le carbone au Mauna Loa.

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire rage dans le monde mais commence à s’atténuer aux États-Unis, voici quatre façons de comprendre la nouvelle «normale» de la crise climatique.

1. Le changement climatique s’accélère malgré la pandémie

Alors que les émissions ont chuté l’année dernière, les concentrations de carbone et de méthane dans l’atmosphère viennent d’atteindre leur plus haut niveau connu depuis des millions d’années. Pensez-y comme remplir d’eau une baignoire bouchée : même si vous baissez le robinet pendant un petit moment, l’eau continuera de monter.

La concentration atmosphérique de carbone est passée à 419 parties par million en juin 2021, sur la base des mesures de la National Oceanic and Atmospheric Association qui ont été prises à Hawaï depuis 1958. C’est un niveau probablement pas vu depuis environ 4 millions d’années – lorsque le niveau de la mer était 78 pieds plus haut qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Un graphique de la NOAA montre que les concentrations de CO2 provenant des activités humaines augmentent non seulement, mais augmentent à un rythme plus rapide au fil du temps. (La ligne rouge montre les fluctuations saisonnières du CO2.)

Le dioxyde de carbone augmente dans l’atmosphère, ce qui explique les fluctuations annuelles, et est mesuré par la NOAA et la Scripps Institution of Oceanography.NOAA Global Monitoring Laboratory

Les concentrations de méthane ont également atteint un nouveau pic, connaissant la plus forte augmentation annuelle enregistrée depuis le début de ces mesures en 1983.

Comme la NOAA l’a expliqué dans son récent communiqué de presse, « Il n’y avait aucun signal perceptible dans les données de la perturbation économique mondiale causée par la pandémie de coronavirus. » De plus, Pieter Tans, climatologue à la NOAA, m’a dit : « Si nous parvenons à maintenir des émissions constantes, ce n’est pas suffisant. Ensuite, le CO2 continuerait d’augmenter au même rythme que celui que nous avons vu au cours de la dernière décennie. Les émissions doivent vraiment aller à zéro pour arrêter ce problème. »

En regardant les tendances à plus long terme, il est clair que la pandémie n’a pas ralenti l’accélération du changement climatique comme certains l’espéraient.

2. Les combustibles fossiles dominent toujours l’économie

En 2020, les énergies renouvelables ont dépassé la consommation de charbon aux États-Unis et les achats de véhicules électriques ont grimpé de 43 % par rapport à leur niveau de 2019. Mais les combustibles fossiles règnent toujours dans les transports et le secteur de l’électricité, les deux plus grandes sources de pollution au monde.

Pendant la pandémie, les transports ont été les plus touchés. Les voyages sont toujours en baisse dans le monde, mais en mai, la TSA a enregistré le plus grand jour de voyages aériens aux États-Unis depuis mars 2020. Le nombre de passagers aériens américains a atteint 90% des niveaux de 2020, selon les données de la TSA. Les voyages en voitures particulières ont également chuté d’environ la moitié pendant la pandémie, mais certaines mesures compilées à partir des données GPS montrent que le trafic automobile a même dépassé ses niveaux de 2019.

La pandémie a entraîné un effondrement temporaire des émissions, comme le montre le traqueur de l’Agence internationale de l’énergie de la variation mensuelle des émissions de 2020 par rapport à 2019. Vers le début du mois de décembre, où la ligne devient rouge, les émissions mensuelles ont dépassé leurs niveaux de 2019.

Agence internationale de l’énergie

Bien sûr, ce sont les signes d’un rebond de l’économie. Mais alors que les combustibles fossiles régissent encore les fondamentaux sous-jacents de l’économie, nous jouons dangereusement avec le changement climatique.

Pire encore, il est encore possible que la pollution s’accélère si le monde choisit le « business as usual » dans sa reprise post-pandémique. L’année dernière, des climatologues de l’Université d’East Anglia, Stanford et d’autres institutions ont souligné la possibilité que les émissions puissent rebondir à des niveaux pires qu’auparavant si les politiciens retardaient l’action climatique. pour des gains économiques temporaires. L’ancienne administration Trump a justifié les reculs environnementaux en partie en citant l’impact de la pandémie, et maintenant le Wall Street Journal rapporte que la Chine limite le déploiement de son programme national d’échange de carbone plus tard en juin.

3. L’objectif mondial de 1,5 degré Celsius est presque hors de portée

L’un des développements clés de l’accord de Paris sur le climat de 2015 a été un nouvel objectif pour contenir le changement climatique : restreindre réchauffant à 1,5°C, et « bien en dessous » des 2°C, plus désastreux.

Dans cet effort, “normal” ne le coupera pas. Le retour à l’avion, à la conduite et aux déplacements s’éloigne d’un budget global de pollution limité, qui représente tout ce que l’atmosphère peut se permettre avant que l’objectif de 1,5°C ne soit atteint. Une agence des Nations Unies, l’Organisation météorologique mondiale, a mis à jour son analyse en mai et a souligné que nous manquions essentiellement de temps. Il a trouvé une assez bonne chance – 44% – que la Terre atteigne 1,5°C de réchauffement au cours de l’une des cinq prochaines années. C’est le double des chances qu’il y a un an à peine.

L’année dernière a également été l’une des plus chaudes jamais enregistrées, à 1,2 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle, et certaines régions du monde se réchauffent de manière inégale et ont déjà dépassé 1,5 °C. Ces variations ne semblent pas énormes, mais leurs impacts réels peuvent être catastrophiques et concentrés dans des régions particulières.

Certaines parties du Moyen-Orient ont atteint 125 degrés Fahrenheit en juin, un record dangereux avant même que l’été ne s’installe. Le sud-ouest américain pourrait connaître des températures similaires cet été. La chaleur extrême cause plus de décès que tout autre type de catastrophe météorologique et peut provoquer des pannes de courant et des problèmes d’infrastructure tels que le gauchissement des routes et des voies ferrées.

Non seulement la chaleur est une menace pour la santé publique, mais elle exacerbe également les sécheresses qui s’aggravent et alimentent les conditions d’incendies de forêt généralisés.

Jamais un bon signe de voir une “surveillance de chaleur excessive” en vigueur pour la région la plus chaude des États-Unis. Le temps pourrait monter à près de 120 degrés F la semaine prochaine, selon le service météorologique Nat’l. pic.twitter.com/efwcWMggll – Andrew Freedman (@afreedma) 9 juin 2021

Dans un monde qui se réchauffe, ce ne sont pas des événements anormaux. Ces événements, et pires que ceux que nous avons connus jusqu’à présent, deviennent la nouvelle norme.

4. L’opinion publique n’a pas changé non plus, ce qui est étonnamment une bonne nouvelle

Un retour à la normale ne signifie pas nécessairement que le changement climatique devient incontrôlable. C’est une voie que les gouvernements choisissent s’ils continuent à subventionner les combustibles fossiles et ne parviennent pas à relever le défi d’investir dans les infrastructures renouvelables.

La pandémie n’a pas diminué l’appétit des gens pour l’action contre le changement climatique, fait valoir Anthony Leiserowitz, directeur du Yale Program on Climate Change Communication qui a étudié les opinions américaines sur le changement climatique. « L’opinion publique sur le changement climatique n’a pas du tout changé. Cela a en fait repris un peu », a déclaré Leiserowitz. « Je ne vois aucune preuve que les points de vue des gens aient radicalement changé, que ce soit à cause de la pandémie ou de la crise économique. »

De même, lors de la Grande Récession de 2009, Leiserowitz a étudié l’effet du chômage, de la valeur des maisons et du ralentissement économique sur l’opinion du public sur le changement climatique. Il a été surpris de constater que cela n’a pas diminué les attitudes des électeurs sur le climat. “Une majorité d’Américains pensent en fait que prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique fera croître l’économie et augmentera le nombre d’emplois”, a-t-il déclaré.

La plupart des Américains ne pensent pas qu’il doit y avoir un compromis à somme nulle entre le changement climatique et la croissance économique. L’administration Biden a capitalisé sur ce point de vue, plaidant pour une « reconstruire en mieux » et essayant de stimuler l’économie avec un ensemble d’infrastructures axé sur le climat. Mais cela ne peut se faire sans une action politique à grande échelle. Les États-Unis peuvent savourer un retour à la normalité, mais le monde entier doit se rappeler que la normale n’a jamais été assez bonne.