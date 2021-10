Le changement climatique touche déjà 85 % de la population mondiale

20/10/2021 à 9h03 CEST

Le changement climatique d’origine humaine affecte déjà 85 % de la population mondiale. C’est la principale conclusion d’une équipe de scientifiques allemands après avoir analysé, à l’aide de l’intelligence artificielle, plus de 100 000 études publiées depuis 1951 sur le réchauffement climatique. « Nous avons des preuves accablantes que le changement climatique affecte déjà tous les continents et tous les systèmes & rdquor;, a averti Max Callaghan, de l’Institut Mercator sur les biens communs mondiaux et le changement climatique à Berlin.

L’équipe scientifique a cartographié le globe et les impacts du changement climatique. Les résultats viennent d’être publiés dans la revue ‘Nature Climate Change’. Le rapport, intitulé « Cartographie d’attribution et tests basés sur l’apprentissage automatique de 100 000 études d’impact sur le climat », conclut que 80% de la Terre, où réside 85% de la population mondiale, il est déjà affecté par des événements extrêmes causés par le changement climatique.

Mais les problèmes ne font que commencer : Les chercheurs prévoient davantage de changements de température et de précipitations liés au réchauffement climatique dans les années à venir. Ils ont conclu que 102 160 publications des 60 dernières années documentent clairement un large éventail d’impacts sur le climat de la Terre, attribués aux impacts anthropiques.

Les résultats révèlent ce que les auteurs appellent un « écart d’attribution substantiel & rdquor ;, puisque lLes impacts potentiellement attribuables à l’homme sont deux fois plus fréquents dans les pays à revenu élevé que dans les pays à faible revenu. Bien sûr, cela peut influencer ce résultat que les impacts du changement climatique soient beaucoup moins documentés dans les pays appauvris.

Conséquences de l’utilisation des combustibles fossiles

Conséquences de l’utilisation de combustibles fossilesAinsi, les tendances en Afrique des précipitations (à la baisse) et des températures (à la hausse) pourraient être liées au changement climatique, mais il n’y a pas beaucoup d’études documentant ni les raisons ni les conséquences de ces tendances, a expliqué Max Callaghan, qui y voit un « Angle mort dans notre connaissance des impacts & rdquor ; du réchauffement climatique.

Les spécialistes ont lié les données climatiques à des événements tels que les pertes de récoltes, les incendies de forêt, les inondations et les vagues de chaleur et établi avec précision une relation entre le changement climatique et les activités humaines.

« Nous avons une énorme base de preuves documentant comment le changement climatique affecte nos sociétés et nos écosystèmes. Le changement climatique est visible et perceptible presque partout dans le monde& rdquor;, a souligné Max Callaghan, puisqu’il affecte des points aussi extrêmes (à tous égards) que New York ou le Soudan du Sud.

Les experts sont convaincus que les résultats de cette étude entraîneront une un plus grand engagement des gouvernements lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), organisée par le Royaume-Uni en collaboration avec l’Italie, qui se tiendra du 31 de ce mois au 12 novembre à Glasgow.

La recherche révèle également que les rapports sur le changement climatique ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières décennies, avec seulement 1 500 études publiées entre 1951 et 1990, contre 75 000 à 85 000 menées au cours des cinq dernières années.

Les scientifiques ont comparé l’analyse de plus de 100 000 études avec un ensemble de données sur les changements de température et de précipitations causés par le l’utilisation de combustibles fossiles et d’autres sources d’émissions de carbone attribuables aux êtres humains.

Risque d’effondrement des écosystèmes terrestres

Risque d’effondrement des écosystèmes terrestresLes conclusions de cette étude viennent certifier les mises en garde d’un document publié en août dernier par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de l’ONU, dans lequel un chapitre complet était consacré aux conséquences climatiques extrêmes d’un monde en réchauffement.

La recherche confirme les affirmations antérieures des scientifiques au sujet d’un réchauffement climatique moyen de 2,7 degrés d’ici la fin du siècle. Un niveau de réchauffement qui pourrait entraîner une pénuries drastiques de nourriture et d’eau dans une grande partie du monde, à des événements climatiques extrêmes et catastrophiques et à un effondrement des écosystèmes terrestres. Et de graves impacts sur la population mondiale.

En réalité, les catastrophes naturelles ont déjà quintuplé au cours du dernier demi-siècle, entraînée par le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes qu’il provoque. Ces catastrophes ont fait en moyenne 115 morts et 202 millions de dollars (169,1 millions d’euros) perdus par jour, selon un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Cette étude a révélé qu’au cours des 50 dernières années, il y a eu, en moyenne, un phénomène météorologique extrême ou une catastrophe climatique par jour quelque part dans le monde.

Des lieux d’une valeur naturelle extraordinaire, comme la grande barrière de corail australienne, le parc national américain des Everglades ou les forêts tropicales d’Atsinanana, à Madagascar, sont gravement menacés par le changement climatique. Aussi les glaciers, les forêts vierges européennes et même la «glace éternelle» de l’Arctique disparaissent pour le réchauffement climatique.

L’humanité coupable

L’humanité coupable Et le sixième rapport d’évaluation des experts en climatologie des Nations Unies a clairement indiqué en août dernier que les êtres humains sont presque entièrement responsables du réchauffement climatique qui étouffe la planète. Les experts ont rejeté frontalement le déni dans ce document et ont souligné que l’humanité est à l’origine de près de 100 % du changement climatique, dont certaines conséquences « sont désormais irréversibles & rdquor;.

Bon nombre de ces changements climatiques observés sont sans précédent depuis des milliers, voire des millions d’années., et certaines de celles que l’on observe déjà, comme la montée continue de la mer (20 centimètres entre 1901 et 2018), ne pourront s’inverser avant plusieurs siècles voire des millénaires.

Diverses investigations scientifiques ont montré, comme l’indique le rapport du GIEC, que les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines sont responsables d’un réchauffement d’environ 1,1°C de 1850-1900 à nos jours.

Dans le pire des cas, les scientifiques ont déjà averti que si le taux actuel d’émissions de gaz à effet de serre se maintient, d’ici la fin de ce siècle, la température aura augmenté de 4,4 °C, ce qui conduirait à conséquences catastrophiques pour la planète et pour la population mondiale.

« Le monde continuera de se réchauffer jusqu’à ce que nous arrêtions de brûler des combustibles fossiles& rdquor; a déclaré Max Callaghan. « Et ce que nous devons reconnaître, c’est que nous devons changer de trajectoire et réduire les émissions& rdquor;, a-t-il conclu.

Rapport de référence : https://www.nature.com/articles/s41558-021-01168-6

Photo principale : pixabay