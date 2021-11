Le changement commence, Google acceptera les paiements en dehors de sa boutique d’applications | La technologie

Ceux de Google ont accepté de la meilleure des manières ce que le gouvernement sud-coréen a envoyé après l’approbation de son projet de loi, maintenant il ne reste plus qu’à voir comment Apple réagit.

Google ne semble pas aimer beaucoup de pays, bien qu’il y en ait un en particulier qui a réussi à enfoncer le poignard dans la zone la plus douloureuse possible. Et, est-ce que la Corée du Sud a fait quelque chose qui semblait impensable jusqu’à il y a quelques semaines.

Ce que le pays asiatique a réalisé, c’est que Google propose des méthodes de paiement alternatives dans sa boutique d’applications et qu’elles n’ont pas à passer par les mains de Mountain View. Pour y parvenir, ils ont dû faire preuve de sérieux et adopter un projet de loi.

Ce projet de loi est devenu une réalité, donc Google et Apple devront tenir compte des ordres du gouvernement sud-coréen. La première entreprise à prendre des mesures à ce sujet a été Google.

Et, étonnamment, ce qu’ils ont fait est de respecter la nouvelle règle de la meilleure façon possible. Désormais, les développeurs d’applications en Corée du Sud pourront indiquer de nouveaux modes de paiement dans leurs applications et les utilisateurs seront libres de payer en utilisant ces canaux.

Le coup porté à Google est clair et c’est que l’entreprise génère des bénéfices grâce aux commissions qu’elle stipule pour chaque vente des applications qui se trouvent dans sa boutique d’applications.

Ça oui. Google n’est pas resté calme et fait également remarquer aux utilisateurs que les méthodes de paiement proposées par les développeurs peuvent ne pas être entièrement sécurisées par rapport à celles proposées dans le magasin d’applications lui-même.

La Corée du Sud a tenu tête à Google, il faudra donc attendre pour savoir si un autre pays ose affronter le géant Android. Même s’il faudra aussi attendre pour connaître la réponse d’Apple.

On s’attend à ce que ceux de Cupertino ne coopèrent pas de la même manière que ceux de Google, bien que l’on ne sache jamais et, peut-être, que nous ayons tous une surprise. Bien sûr, compte tenu du cas d’Epic, il est fort probable qu’ils ne répondent pas de manière aussi affable.