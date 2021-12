Le changement dans la réglementation du co-prêt conduit à une vague d’accords

« Nous avons reçu un appel disant que bien qu’étant une NBFC, nous prêterons à un taux d’intérêt de 14% plus des frais de traitement de 1% », a-t-il déclaré.

Le modèle de co-prêt, déclaré mort à l’arrivée en septembre 2018, a repris vie au cours de l’année écoulée, suite à un changement de réglementation en novembre 2020. Ces derniers mois ont vu une série d’accords être signés entre banques et non- les sociétés financières bancaires (NBFC) à offrir un financement du dernier kilomètre dans le cadre du modèle de co-prêt.

Certes, une stagnation de la croissance du crédit, en particulier dans les banques du secteur public, et un cadre réglementaire plus onéreux pour les NBFC peuvent également jouer un rôle dans la promotion des accords de co-prêt.

Les banquiers ont déclaré que la révision de novembre 2020 des directives de co-prêt a permis aux banques de rejeter les prêts émis dans le cadre d’un accord particulier.

Rajeev Kumar, directeur exécutif de l’IDBI Bank, a déclaré qu’en vertu des directives de 2018, le modèle de co-origine ne donnait pas aux banques le droit de rejet. « Il y avait donc des problèmes liés au risque de crédit. Cela a été un obstacle au décollage du modèle.

« Maintenant, les banques ont le droit de refuser en ajoutant l’option de co-prêt (option B) dans laquelle les banques peuvent dire « non » au prêt émis par la NBFC s’il ne relève pas des paramètres pré-convenus. Par conséquent, cela réduit le risque de crédit pour les banques », a déclaré Kumar. IDBI Bank a conclu un accord avec U GRO Capital et est en pourparlers avec quelques autres NBFC.

Le cadre révisé permet deux options de co-prêt, dont l’une implique que la banque et la NBFC sanctionnent le prêt ensemble sur la base de normes de souscription mutuellement convenues. La deuxième option, impliquant une affectation directe sans que la NBFC ait besoin d’adhérer à une période de détention minimale, a rendu le modèle meilleur en termes d’expérience client, ont déclaré des dirigeants de l’industrie.

Hari Rajagopal, vice-président – ​​marchés des capitaux et initiatives stratégiques chez l’agri-financier Samunnati, a déclaré que dans le cadre de la deuxième option, la NBFC peut sanctionner le prêt puis se faire rembourser par la banque. « Cela permet d’améliorer le délai d’exécution pour le client. Selon les directives initiales, la banque et la NBFC devaient simultanément sanctionner chaque prêt. Les nouvelles directives ont rendu très pratique pour les banques de s’exposer à des classes d’actifs inexplorées », a déclaré Rajagopal.

Les accords de co-prêt contribuent également à réduire le coût d’emprunt pour le client final. Samunnati a conclu un accord de co-prêt avec IndusInd Bank pour financer les organisations de producteurs agricoles (OPA) à travers le pays. Selon Rajagopal, un emprunteur avec un collectif d’agriculteurs obtiendrait généralement un prêt à 18-20% par an. « Nous avons reçu un appel disant que bien qu’étant une NBFC, nous prêterons à un taux d’intérêt de 14% plus des frais de traitement de 1% », a-t-il déclaré.

De nombreux rapprochements de co-prêts réalisés ces derniers mois concernent des banques du secteur public (PSB) qui s’appuient sur des partenaires non bancaires pour accorder des prêts à des segments de clientèle qui leur sont historiquement inaccessibles. Anil Gupta, vice-président et responsable sectoriel de la notation du secteur financier, Icra, a déclaré que les PSB se sont largement concentrés sur les prêts aux entreprises dans le passé et qu’ils veulent maintenant se concentrer sur les segments granulaires du commerce de détail, de l’agri et des MPME (RAM). « Bien qu’ils détiennent également une part de marché importante dans la RAM, ces rapprochements les aident à accélérer la croissance incrémentielle qu’ils ciblent. Cependant, jusqu’à présent, les rachats de portefeuille ont représenté une part beaucoup plus importante de la croissance des portefeuilles. Le co-prêt doit encore faire une brèche là-bas, mais il est encore tôt », a déclaré Gupta. Le co-prêt fonctionne bien pour les non-banques qui ont la force d’origination mais pas la force de bilan pour emprunter massivement, a-t-il ajouté.

Les banquiers sont d’avis que le co-prêt est une option intelligente pour les NBFC qui ne veulent pas trop augmenter leur bilan à un moment où les normes réglementaires pour les grandes NBFC sont en train de se durcir. Le co-prêt les aide à gagner des revenus de commissions et d’intérêts sans augmenter considérablement leur bilan. « En 2017-2018, les NBFC cherchaient à prendre de l’ampleur. Maintenant que la RBI parle d’une approche de la réglementation par niveaux, il y a des NBFC qui ne veulent pas se développer, soit en raison d’une surveillance renforcée, soit parce qu’elles manquent de capitaux. L’alternative est d’opter pour des partenariats de co-prêt », a déclaré un cadre supérieur d’un PSB.

Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts pour le modèle de co-prêt, certains dans l’industrie le voient devenir important, étant donné son rôle dans la réduction des coûts d’emprunt. Kumar, d’IDBI Bank, a déclaré : « Sur une période de temps, le co-prêt est l’avenir du PSL (prêt sectoriel prioritaire) et contribuera à réduire le coût de financement pour l’emprunteur du dernier kilomètre. »

