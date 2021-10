Le changement d’approche d’Ismael de West Brom pour Bristol City rapporte gros

Un changement de tactique de Valérien Ismael a porté ses fruits alors que son équipe de West Brom passait devant un Bristol City terne.

Après leur défaite en milieu de semaine contre Swansea, Ismael a estimé qu’il était nécessaire de modifier son approche pour leur prochain match. Contre City, cela était évident, alors que le nouveau look de Baggies a remporté une victoire 3-0. Ismael a expliqué après le match son processus de réflexion dans le changement de formation.

S’adressant à Express et Star, il a déclaré: «Il était clair contre un trio de retour que nous voulions faire quelque chose pour changer l’approche et cela a bien fonctionné à certains moments.

«Mais encore une fois, nous avons fait trop d’erreurs et nous devons améliorer cela.

« Mais trois buts, une feuille blanche et des trucs formidables que nous avons joués parfois – je suis ravi. »

Le changement de formation a vu Jayson Molumby et Robert Snodgrass former un nouveau partenariat au milieu de terrain sous une forme 3-4-3.

Et Ismael a été impressionné par l’apparence de son équipe au centre du terrain, Snodgrass recevant des éloges particuliers de la part du gaffer.

«Ils (Molumby et Snodgrass) ont très bien fait.

« Pour moi, Robert Snodgrass est l’homme du match.

« Il est l’exemple parfait pour un joueur qui a dû attendre sa chance. Restez concentré, travaillez dur, écoutez, apprenez les principes de ce que nous voulons faire et lorsque vous en avez l’occasion, misez sur la performance pour vous assurer que l’équipe reste performante.

L’attaquant Jordan Hugill a donné l’avantage à l’équipe locale dès le début du match.

Kyle Bartley a ensuite ajouté une seconde avant la mi-temps alors que les Baggies dominaient les débats.

C’était aussi trois peu de temps après le redémarrage, car Karlan Grant a marqué pour le troisième match consécutif pour porter son total de la saison à sept.

Deux urgences médicales entraînent un retard

Deux urgences médicales distinctes dans la foule ont entraîné des retards aux Hawthorns.

Cependant, il a été confirmé après le match que, heureusement, les deux supporters sont désormais conscients à l’hôpital, où ils recevront un traitement supplémentaire.

« Tout d’abord, on m’a dit que les deux fans et le joueur de Bristol allaient bien. Donc, de mon côté, les meilleurs vœux et ceux du staff et du club leur sont adressés », a déclaré Ismael.

Il y a eu un autre retard lorsque Nathan Baker de Bristol City a été impliqué dans une collision. Cela l’a vu quitter le terrain en recevant de l’oxygène.

Baker a été emmené à A&E et rapporte bien.

LIRE LA SUITE: Le patron de West Brom, Ismael, devrait se réunir avec l’attaquant « qui peut frapper le sol en courant »