Le changement de coach chez les Lakers refroidit

Les Lakers ont amélioré le visage depuis que Frank Vogel était en jeu. La défaite contre les Kings, un rival classique dans leur division, avec trois prolongations semblait être la goutte d’eau pour la patience de la franchise, mais ce n’était pas le cas. Après cela, il y a eu trois victoires en quatre matchs, le coronavirus n’affectant LeBron James qu’à titre d’avertissement et les hauts et les bas continus de la disponibilité des joueurs laissant place à un meilleur jeu puisque la seule défaite était contre les voisins des Clippers . Les rumeurs qui mettent Frank Vogel sur la sellette du banc ont été calmées non seulement par l’amélioration qui les a placés avec un bilan positif (13-12), mais aussi par ce qui a été commenté dans les plus hautes sphères également publiquement.

Dans le classique contre les Lakers, Jeanie Buss a pris la parole. Le responsable de la gestion de la franchise s’est entretenu avec Mark Medina pour le site officiel de la NBA et a clairement indiqué dans ses déclarations que nous devrons attendre encore plus de temps pour faire une analyse du déroulement de la saison, c’est convulsif, et si Cela pourrait être amélioré en mettant quelqu’un d’autre en charge.

« Nous sommes ensemble autant que possible en tant qu’organisation que nous sommes », a déclaré Buss pour finir par admettre que sa position est basée sur le fait que « jusqu’à ce que nous soyons en bonne santé à 100%, je ne porterai aucun jugement sur quoi que ce soit ».

À l’été, un assistant prestigieux a rejoint le staff technique pour remplacer Jason Kidd, désormais chez les Mavericks, qui pourrait être l’alternative si à un moment donné il était décidé de changer de cap. david fizdale, anciennement des Grizzlies ou des Knicks, coïncidait avec LeBron James à Miami et représenterait une nouvelle option car l’année du Cavaliers Ring était Tyronn lue en remplacement de David Blatt.

Vogel avait été interrogé avant Buss sur son futur emploi. L’entraîneur a déclaré qu’il se sentait suffisamment soutenu par la direction pour ne pas craindre d’être licencié. « Nous sommes concentrés sur le travail, en essayant d’obtenir une bonne séquence pour améliorer notre saison », a souligné l’entraîneur, ajoutant que ces décisions commerciales ne relèvent pas de sa responsabilité.

L’équipe californienne traverse beaucoup de problèmes pour récupérer des joueurs et a toujours plusieurs inactifs pour chaque match. James, Davis, Ellington, Reaves, Monk ou Horton-Tucker font partie de ceux qui ont été contraints de passer par l’infirmerie lors d’une première partie de la saison qui ne dure que vingt-quatre matchs. Il y a toujours Trevor Ariza Oui Kendrick nonne pour ses débuts cette saison.