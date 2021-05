Le changement de marque de F1 Clash laisse entrevoir le titre de la prochaine simulation de gestion de Formule 1 · .

En résumé: le jeu mobile officiel de Formule 1 a changé de nom avant l’arrivée d’un simulateur de gestion sous licence l’année prochaine.

En bref

F1 Manager devient F1 ClashF1 Clash est le nouveau nom du titre mobile sous licence officielle précédemment connu sous le nom de «F1 Manager». La nouvelle saison du jeu a été lancée hier avec les pilotes, les équipes et les livrées de voitures de la saison 2021.

Selon les éditeurs Hutch, “la relance et le nouveau nom sont le résultat de recherches approfondies sur les joueurs par l’équipe de Hutch, qui ont démontré la soif des fans pour une expérience de compétition améliorée.”

Le changement de nom fait suite à l’annonce de l’année dernière que la Formule 1 a chargé Frontier de publier une série de jeux de gestion pour plusieurs plates-formes à partir de 2022. Peut-être que «F1 Manager» était considéré comme un titre plus approprié pour cela.

F1 Clash est disponible pour Android et iOS.

Décision attendue du GP de Turquie

Après tout, quelques semaines après l’ajout du Grand Prix de Turquie au calendrier de F1 2021, le retour du championnat à Istanbul Park est sérieusement mis en doute à la suite des changements apportés aux restrictions de voyage au Royaume-Uni, où la plupart des équipes sont basées.

Diverses alternatives ont fait l’objet de rumeurs, dont une course supplémentaire au Paul Ricard, scène de la manche suivante. Cependant, une possibilité plus réaliste peut être qu’aucun remplaçant ne soit trouvé si la course ne se déroule pas.

Istanbul a été choisie comme lieu de remplacement pour le Grand Prix du Canada annulé, car le promoteur était prêt à payer, comprend .. Étant donné que la plupart des manches du calendrier de 23 courses de F1 devraient se dérouler cette année, le sport n’a pas besoin d’organiser des courses gratuitement pour assurer un calendrier sain. Dans ce cas, si la Turquie ne va pas de l’avant, une pause de trois semaines entre Bakou et Paul Ricard semble le résultat le plus probable.

Russell sur son absence de Drive to Survive

L’histoire de l’apparition unique de George Russell chez Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière semblait être le fourrage idéal pour la troisième saison de Drive to Survive de Netflix, mais il n’a en grande partie pas été présenté. S’adressant au podcast In the Fast Lane, il a révélé qu’une équipe du programme l’avait suivi récemment dans la préparation du quatrième opus de la série populaire de l’année prochaine, et a compris pourquoi il avait été négligé l’année dernière.

«De toute évidence, le scénario principal de George Russell est arrivé très tard dans la saison et il était un peu difficile de [do], alors on me le dit.

«C’est leur excuse!» il a plaisanté. «Alors je leur ai laissé celui-là. Mais je pense que la saison quatre, il pourrait y avoir un peu plus là-dedans.

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

IndyCar semble quitter NBC (Sports Business Journal)

“Les négociations entre NBC et IndyCar ne sont pas interrompues – elles sont toujours en cours, a déclaré une source du réseau. Mais les deux parties commencent à envisager la vie sans l’autre. CBS est le bénéficiaire probable.”

Rutherford: ‘O’Ward’ juste parfait ‘pour McLaren SP’ (IndyCar)

“Je pensais que tout se passait exactement comme ils l’avaient prévu. J’ai parlé un peu avec Pato et j’ai dit que lorsque vous arriviez à Indianapolis, c’était une course de patience. Il a dit: ‘Oui, on m’a dit ça.’ J’ai dit: ‘Eh bien, nous y travaillerons quand nous y serons.’ “

Le résultat de Monaco a fait mal, mais était juste, dit Evans de Jaguar (Formule E)

“Il était à moitié à côté puis il m’a frappé alors je suis passé par la chicane et je ne savais pas si je devrais rendre la place ou non. Cet appel est arrivé très tard, comme trois ou quatre tours plus tard et cela a mis moi de retour des gars de tête. “

Bilan de Bruno Michel: l’expérience et la constance ont porté leurs fruits au premier tour (Formule 3)

“Pour la première fois, nous avons disputé trois courses au cours du week-end, et comme en Formule 2, cela a très bien fonctionné. Les deux grilles inversées de samedi ont offert aux fans des courses solides, avec beaucoup de dépassements sur tout le peloton.”

En ce jour en F1

Senna a remporté le Grand Prix de Monaco pour la quatrième fois aujourd’hui en 1991, il y a 30 ans, Ayrton Senna a remporté le Grand Prix de Monaco devant Nigel Mansell, qui a dépassé Alain Prost sur le chemin de la deuxième place.

