Le changement de marque «vert» du projet Phluid arrive à Nordstrom cet automne – WWD

Pionnier de la mode sans genre, le Phluid Project continue d’évoluer en devenant vert sur le long terme.

En septembre, The Phluid Project apportera sa nouvelle image de marque durable à Nordstrom, dans le cadre d’une collection permanente avec le détaillant. La collection sera disponible dans certains magasins Nordstrom à travers le pays et en ligne.

Mélange de créations recyclées et crochetées et de basiques emblématiques, la ligne sera disponible dans les tailles XS à XL au lancement (avec des plans pour itérer davantage) et utilise un mélange de tissus morts et recyclés, de polyester recyclé et de coton biologique. Selon le fondateur Rob Smith, les basiques emblématiques sont fabriqués à partir de mélanges de coton et de coton recyclé. Bien que des pourcentages spécifiques n’aient pas été fournis, Smith a affirmé que la marque allait au-delà des critères de durabilité mandatés par Nordstrom.

Pour Nordstrom, “le partenariat avec The Phluid Project est une opportunité d’étendre le travail que nous avons fait en interne en partenariat avec Rob et son équipe”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Le détaillant s’est déjà engagé à atteindre des objectifs scientifiques et a défini des objectifs en matière de don de vêtements, de recyclage, de parité entre les sexes, etc.

Compte tenu de l’urgence de la crise climatique, Smith pense qu’il est plus pertinent que jamais de combiner une mode sans genre avec une mode « écologique ».

“La vision [of this collection] C’est là que nous voulons déplacer Phluid complètement », a-t-il déclaré. “Ce n’est que le début du mouvement.”

Les valeurs holistiques de la génération Z – une cohorte qui croit largement en la justice environnementale et sociale, les droits de l’homme, les identités fluides et l’acceptation – peuvent être mieux capturées dans quelque chose de plus global comme “Gen We”, car “holistique” est le mot pour comment Phluid adopte la durabilité, a déclaré Smith.

L’aide mutuelle pour la communauté LGBTQ n’est pas nouvelle pour la marque, ayant déjà collaboré avec Saks Off 5th qui a canalisé 100% des ventes vers la Fondation Phluid, une organisation à but non lucratif qui soutient la communauté, en particulier les femmes trans de couleur et les jeunes homosexuels sans abri, à travers le pays.

Les efforts coïncident avec l’éthique de conception de Phluid « RISE », qui représente la responsabilité, l’inclusion, les solutions et l’expression – des éléments qui « ont toujours fait partie de la façon dont je crée un produit », a déclaré Smith.

« L’inclusion a été facile en raison de sa taille et de son prix. Solutions : nous écoutons les clients et quels sont leurs défis, surtout si vous êtes une personne ouverte au genre. La responsabilité est [for example] qui fait notre impression, nous nous assurons qu’ils embauchent des stagiaires ou des personnes pour acquérir des compétences qui peuvent avoir abandonné leurs études secondaires. Nous payons l’argent supplémentaire pour toujours faire la chose responsable dans la production, mais cela [collection] le fait passer au niveau supérieur », a déclaré Smith. “C’est la pièce manquante du prix.”