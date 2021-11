Le changement de nom de Staples Center en tête de la liste des offres de parrainage de Crypto Sports

Crypto.com a fait la une des journaux mercredi en achetant les droits de dénomination de l’emblématique Staples Center, domicile des Los Angeles Lakers et des Los Angeles Clippers de la National Basketball League et des Los Angeles Kings de la National Hockey League. L’accord de 20 ans valait 700 millions de dollars, selon des sources à CoinDesk et au LA Times, ce qui en fait l’accord de droits de dénomination le plus lucratif de l’histoire.

