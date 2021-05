Le changement de règle de l’aile souple de la FIA “ Une blague ” – Frédéric Vasseur

Le patron d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a rejoint Christian Horner pour dire que la nouvelle directive technique de la FIA sur les «ailes flexibles» entraînera un coût énorme pour son équipe.

La FIA a récemment annoncé que de nouveaux tests seraient introduits à partir du 15 juin pour lutter contre les “ ailes flexibles ”, Sir Lewis Hamilton a accusé Red Bull d’avoir participé au Grand Prix d’Espagne, qui, selon lui, leur a permis de gagner un temps au tour substantiel.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, a déclaré lors du week-end actuel du Grand Prix de Monaco qu’une telle modification du règlement pourrait coûter à son équipe «un demi-million de dollars» – une dépense dont ils peuvent se passer maintenant que les équipes de Formule 1 travaillent face à un budget. casquette.

Vasseur, l’homologue de Horner chez Alfa Romeo, est d’accord – et a critiqué la décision de déplacer les poteaux de but à la mi-saison comme une «blague».

“Je suis un peu contrarié par l’approche visant à changer la règle”, a déclaré Vasseur aux journalistes à Monaco. «Changer la valeur du test n’est pas du tout juste car le métier des ingénieurs en F1 et des concepteurs est de concevoir des pièces à la limite de la réglementation.

«Si vous changez les règlements au cours de la saison, vous devrez concevoir de nouvelles pièces et les équipes qui disent qu’elles ne seront pas affectées, c’est une blague. Cela affectera tout le monde.

«En fin de compte, nous avons la régulation avec la déformation maximale sous charge et je pense que nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Tout le monde s’en tenait à la limite et la FIA a décidé de changer les limites. »

“C’est un peu surprenant, mais ils ont changé la charge et la déformation – et au cours de la saison”, a ajouté le Français.

«Ce n’est pas l’introduction d’un nouveau test ou d’une nouvelle façon de faire le test, c’est juste qu’ils changent le [load] valeur.

«C’est la première fois que nous voyons quelque chose comme ça parce que si vous êtes à la limite, si vous avez fait du bon travail, vous devez produire de nouvelles ailes. Mais en termes de réduction des coûts, c’est un effort énorme, énorme, énorme. »

Et cela arrive à un moment où les équipes font tout ce qu’elles peuvent pour réduire les dépenses, même pour décider si elles peuvent se permettre d’envoyer des membres individuels aux courses ou non.

«Nous avons le temps de le faire, mais cela nous coûtera une fortune», a déclaré Vasseur.

«Nous nous battons tous pour essayer d’économiser de l’argent, pour parler [about] réduire une personne sur la piste. Et puis nous avons ce genre de choses qui n’est qu’une blague, une blague pour moi.

