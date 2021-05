Le changement de règle de plancher d’Aston Martin reproche à “ mettre au lit ”

Otmar Szafnauer dit que le problème d’Aston Martin avec les changements de règles de la F1 concernant les planchers des voitures pour cette année a été «réglé».

Aston Martin n’envisage plus de poursuites judiciaires, après avoir demandé l’aide de Mercedes pour leur plainte.

Les modifications apportées aux règlements pour 2021 ont considérablement gêné Aston Martin et ils ont reculé en termes de performances avec seulement cinq points récoltés lors des quatre premières courses.

Le problème a été de devoir couper un petit morceau du plancher de leurs voitures afin de réduire les appuis, ce qui a plus affecté Aston Martin et Mercedes avec leurs voitures à râteau inférieur que les autres.

Aston Martin a remis en question le processus qui a conduit aux changements de règles et a voulu établir pourquoi la Formule 1 et la FIA se sont combinées pour imposer un deuxième lot de changements aérodynamiques pour des raisons de sécurité, alors que les équipes s’étaient déjà entendues sur des ajustements qui auraient de toute façon réduit les performances aérodynamiques.

De plus, le fournisseur de pneus Pirelli a finalement développé un pneu légèrement plus robuste pour 2021 qui pourrait supporter des charges plus importantes.

L’implication était que les changements supplémentaires n’étaient pas réellement pour les raisons de sécurité décrites, mais plutôt conçus pour rattacher Mercedes, avec des “ dommages collatéraux ” à Aston Martin.

Aston Martin a eu des discussions avec la FIA à ce sujet, affirmant qu’ils espéraient que des mesures seraient prises en cours de saison pour rectifier l’impact des changements de règles – et une suggestion, qui n’a pas été exclue par l’équipe, qu’une action en justice pourrait suivre si cela ne s’est pas passé.

Mais Szafnauer, le directeur de l’équipe Aston Martin, a maintenant révélé que l’affaire n’était plus poursuivie.

«Non, je pense que cela a été mis au lit», a-t-il dit, cité par The Race. «Nous avons eu une bonne conversation et une bonne discussion et essayé de comprendre le processus et son déroulement.

«Il n’y aura rien à l’avenir.»

Szafnauer a également insisté sur le fait qu’Aston Martin ne sera pas affecté par les nouveaux tests sur les “ ailes flexibles ” qui seront mis en œuvre avant le Grand Prix de France.

«Tout se plie, mais nos piliers et notre aileron arrière ne se plient pas autant que les autres», a-t-il déclaré.

«Et la règle n’est pas que si vous réussissez le test, vous êtes légal, ce n’est pas la règle.

«Nous sommes du bon côté de la légalité, nous avons facilement réussi le test.

«Oui, nous fléchissons un peu parce que tout fléchit, mais nos montants arrière et nos ailes arrière sont très rigides.

