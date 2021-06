Le changement de règle du drapeau rouge qui peut empêcher les équipes de se « chamailler » · .

L’étrange spectacle de voitures de Formule 1 alignées pour un départ arrêté avant une course de deux tours en Azerbaïdjan a suscité de nombreuses discussions.

Alors que les voitures étaient assises dans la voie des stands pendant la période du drapeau rouge causée par l’accident de Max Verstappen, il ne restait plus que trois tours de la course. Pour tout redémarrage, un nouveau tour du circuit serait nécessaire pour les ramener dans la zone de départ-arrivée, donc seulement deux tours de course étaient disponibles.

Lorsqu’on a demandé aux trois premiers ce qu’ils pensaient d’effectuer un nouveau départ arrêté pour seulement deux tours de course, Pierre Gasly, troisième, a plaisanté en plaisantant : « Les Américains ont pris le relais, donc je n’ai pas vraiment été surpris que nous passions en premier avec le divertissement.

“Non, j’étais plutôt content”, a-t-il poursuivi. «Cela apporte toujours un peu plus d’excitation. Cela crée une sorte d’adrénaline en vous. Je savais qu’il y aurait des opportunités car vous ne partez que pour deux tours, tout le monde est un peu comme des lions sortis de la cage et tout le monde va à tout et essaie de gagner autant de positions que possible en très peu de temps.

Les règles de la F1 signifient qu’un redémarrage était toujours susceptible de se produire. Les jours où les courses étaient abandonnées si elles étaient signalées par un drapeau rouge après 75 % de distance, ou en utilisant les « temps cumulés » de deux courses distinctes pour décider du résultat final, sont depuis longtemps derrière nous. Ce dernier n’est pas arrivé depuis le Grand Prix du Japon de 1994, qui a frappé la pluie.

Le crash de Verstappen a conduit au drapeau rouge à Bakou. Bien que cette partie du livre de règles ait été réécrite il y a longtemps, les courses attendues peuvent ne pas être autorisées à parcourir la distance dans certaines circonstances, même si cela se produit maintenant rarement. Aujourd’hui, il faut des circonstances exceptionnelles – comme le terrible accident de Jules Bianchi à Suzuka en 2014, ou l’averse monumentale à Sepang en 2009 – pour qu’une course soit abandonnée.

L’enquête de Pirelli devrait-elle traiter de la question de savoir si les défaillances de pneus subies par Verstappen et Lance Stroll étaient des motifs pour envisager de ne pas recommencer la course. En ce qui concerne les règles, comme l’a souligné le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, il n’y avait aucune raison de ne pas reprendre la course de dimanche.

“Heureusement, depuis plusieurs années maintenant, nous avons le règlement sur la suspension de la course”, a-t-il expliqué. “Avec les éléments de suspension de course, oui, il y a une option pour ne pas redémarrer, mais dans le délai et dans le format du règlement, nous pouvons redémarrer et il n’y avait aucune raison de ne pas le faire.”

Les redémarrages debout sont devenus plus fréquents en Formule 1 Si la décision de reprendre la course a surpris certains téléspectateurs, il n’en va pas de même pour les équipes. Même Red Bull, qui avait le plus à gagner à ne pas reprendre la course, a vu venir la décision. Le directeur sportif de l’équipe, Jonathan Wheatley, a été entendu en train de plaider en faveur de Masi lors de la diffusion de la course : « Considérez un drapeau rouge et la possibilité de changer de pneus », a-t-il déclaré.

Mais la décision de signaler une course puis de la redémarrer si près de la fin a créé un précédent important pour les futures occasions où la voiture de sécurité court avec une poignée de tours restants. Dans une telle situation, les équipes ont maintenant des raisons de s’attendre à ce que le contrôle de course envisage de signaler la course au rouge afin de la conclure « sous le vert ».

Masi a admis que la course de dimanche avait été signalée par un drapeau rouge pour cette raison. “Nous n’étions pas convaincus que la récupération sur la ligne droite des stands et la quantité de débris qui étaient partout pourraient être nettoyés en temps opportun”, a-t-il déclaré. “J’ai donc pensé qu’il était dans l’intérêt du sport de suspendre puis de redémarrer dans ces circonstances.”

Dans toutes les futures courses où la voiture de sécurité est déployée vers la fin, pratiquement toutes les équipes qui ne mènent pas la course feront pression sur Masi pour lancer un drapeau rouge, comme l’a expliqué Jacques Villeneuve dans une interview pour . cette semaine.

L’Indy 500 de l’année dernière s’est terminé sous caution. “En fin de compte, avec le redémarrage à la fin, il y a un problème avec ce drapeau rouge car il est aléatoire”, a-t-il déclaré. « Donc, si vous voulez donner un drapeau rouge à la fin de la course, cela devrait être dans les règles que s’il est sous caution avec trois tours à faire, il y aura un drapeau rouge. Ce n’est donc pas “une course oui”, “une course non”.

“Parce qu’alors les équipes se plaindront que, ‘oh, vous avez aidé cette équipe une fois, mais pas nous l’autre fois’. Je pense donc qu’il doit y avoir une règle fixe. C’est soit il n’y a pas de drapeau rouge, soit il y en a un avec trois tours à faire.

« Comme ça, c’est toujours pareil et il n’y a pas de querelles après. »

À juste titre, une série américaine illustre bien pourquoi ce changement de règles mérite d’être envisagé. En IndyCar, l’Indianapolis 500 de l’an dernier s’est terminé “sous réserve”, au grand dam de plusieurs pilotes qui s’attendaient à ce qu’il reprenne, car les éditions précédentes avaient été dans des circonstances similaires.

Alors que les redémarrages au drapeau rouge sont devenus plus courants en Formule 1, cette possibilité d’incohérence pourrait facilement être un point d’éclair pour la controverse si elle n’est pas abordée.

