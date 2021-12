Le changement de Salah cette saison a un «impact massif» sur Liverpool

Mohamed Salah commence à apprécier davantage l’art de marquer des buts – et cela ne peut que rendre Liverpool meilleur, a affirmé Thierry Henry.

L’attaquant égyptien a volé la vedette dans la redoutable attaque de Jurgen Klopp depuis son arrivée. Bien qu’il ait connu une forme fantastique pendant un peu plus de quatre saisons, il commence seulement à voir la vraie récompense statistique.

Plus tôt cette saison, il est devenu le cinquième joueur le plus rapide avec 100 buts en Premier League. De plus, il a dépassé Roger Hunt pour devenir le joueur le plus rapide de Liverpool avec 100 buts en championnat.

Dans Le choc de mardi en Ligue des champions contre l’AC Milan, pendant ce temps, il est devenu le premier joueur de Liverpool depuis Ian Rush à marquer 20 buts ou plus en cinq saisons consécutives.

Les critiques de Salah ont affirmé qu’il n’offrait pas suffisamment d’opportunités aux partenaires de grève Sadio Mane, Diogo Jota ou Roberto Firmino. La saison dernière, expert Michael Owen a repéré un tel moment – pas pour la première fois.

Cette saison, cependant, en plus d’avoir marqué 20 buts, Salah a récolté neuf passes décisives, toutes en Premier League.

L’attaquant légendaire de Premier League Henry a compris le changement cette saison lorsqu’on lui a demandé si Salah était le meilleur joueur du monde dans sa forme actuelle.

Henry a déclaré à GQ: «Écoutez, je pense que Mo Salah, en ce moment, est juste effrayant. Mais c’est depuis trois ou quatre mois. Alors, est-il sur le point de l’être ? Je le crois, mais il doit le maintenir.

«Ce que j’aime chez lui maintenant, c’est qu’il est plus heureux de partager le ballon plus tôt. Alors maintenant, il doit savoir qu’il doit faire mieux jouer les joueurs.

« Il fait ça et j’aime ça chez lui cette année. J’aimais déjà sa façon de terminer, sa façon de marquer ses buts.

Salah, Robertson et plus: les signatures clés de Liverpool sous la direction du directeur sportif Michael Edwards

« Maintenant, il aime partager, et c’est à ce moment-là que je me dis, uh-oh. Attends une minute. Il est en train de changer.

Henry a ajouté que le changement de mentalité de Salah ne peut qu’aider ses coéquipiers.

Henry met en garde contre Salah et Liverpool change

« Maintenant, il comprend que c’est aussi beau quand on donne un but que quand on le marque. Cela aura un énorme [impact] dans son équipe, car alors il devient sain.

«Il donne à Sadio Mane, Sadio Mane lui rend, souvent sans le savoir, du coup ils se donneront des passes décisives.

« L’autre marquera. Cela arrive tout simplement. Mais quand le grand gars envoie ce message à l’équipe, cette équipe peut aller de l’avant.

« C’est pourquoi je crois qu’il est en route. Est-il encore là ? Je pense qu’il n’est pas encore là. Est-il en passe de l’être ? Oui, il est sur le point de l’être.

