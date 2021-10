Le changement d’heure affecte-t-il les périodes de la facture d’électricité ? | La vie

On est à un jour du changement d’heure d’hiver, ce moment où l’on gagne une heure pour que de 3h du matin on passe à 2h du matin. Il fait nuit plus tôt en échange du lever du soleil plus tôt. Et nous allons voir si cela affecte les fuseaux horaires de la lumière.

Il y a deux fois par an où, pour certaines choses ou pour d’autres, on joue avec l’horloge. Une fois en mars et l’autre en octobre. Et dans l’un, nous devons reculer l’horloge d’une heure et dans l’autre l’avancer. Aujourd’hui, nous sommes dans l’un pour le dépasser.

Cela signifie que le samedi 30 octobre à 3 heures du matin (beaucoup d’entre nous seront surpris en train de dormir) l’horloge sera retardée à 2 heures du matin pour gagner une heure par rapport à l’horloge de la table de chevet, pas à la table biologique (il n’y a aucun moyen de tromper celle-là).

La raison de ce changement d’heure est que, soi-disant, l’énergie est économisée dans le monde, car il se lève plus tôt, donc la lumière naturelle commence juste avant le début de la journée de travail, et au moment où il fait noir, les gens sont déjà rentrés chez eux.

Cette théorie est assez controversée, à tel point que chaque année elle en est discutée même au Parlement européen. De plus, il est possible que nous soyons confrontés au dernier changement de temps de notre histoire, qui se dit bientôt.

Mais ce n’est pas ce qui est intéressant aujourd’hui, car ce qui compte vraiment, c’est si le changement d’heure affecte ou non la facture d’électricité en raison de la façon dont cela affecte les tarifs d’électricité.

Comme vous vous en souvenez, le gouvernement a approuvé une série de bandes où l’électricité coûte de moins en plus. Heure de la vallée, la moins chère ; heure plate, pas cher; heure de pointe, la plus chère.

Pendant l’été et l’automne, nous nous sommes accommodés avec aisance de leur mise en pratique : lave-vaisselle à minuit, machine à laver le week-end et repassage tôt le matin.

Et pour cette raison, une question se pose : Le changement d’heure affecte-t-il les tarifs d’électricité? On va le voir.

La facture d’électricité est un cauchemar qui nous hante toute l’année, car elle monte en flèche été comme hiver. Il est toujours bon de se rappeler quelques astuces pour économiser sur sa facture d’électricité.

Pour le savoir, il suffit de prendre en compte qu’une heure de lumière naturelle est gagnée à l’aube, en période de vallée, qui est la moins chère ; alors qu’une heure se perd juste en heure de pointe, la plus chère, cela pourrait entraîner une augmentation du prix des factures d’électricité.

Malgré cela, même l’UCO n’a pas d’informations concrètes sur la façon dont le fait qu’ils changent l’heure et l’aube plus tôt (et le crépuscule plus tard) affectera la facture d’électricité.