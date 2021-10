Le changement d’heure augmentera la consommation de lumière dans les heures les plus chères

29/10/2021 à 19:31 CEST

Les changement d’heure par lequel les horloges seront retardées d’une heure au petit matin du dimanche 31 octobre prochain entraînera une augmentation de la consommation d’énergie dans les périodes où la lumière a un le prix plus haut, selon la société spécialisée dans la comparaison des tarifs de l’énergie et des télécommunications Selectra.

Selon un rapport publié ce vendredi par Selectra, l’heure d’hiver réduire les heures d’ensoleillement coïncidant avec la période de pointe, lorsque les prix sont plus élevés et s’étend de 18 h 00 à 22 h 00, la consommation d’électricité augmentera donc dans cette section.

Selectra rappelle également que l’arrivée de l’heure d’hiver coïncide avec la baisse des températures et allumage conséquent des radiateurs électriques.

Ainsi, allumer le chauffage à six heures de l’après-midi, une fois le soleil couché, coûtera 59 centimes dans le cas d’une climatisation split (pompe à chaleur) et 37 centimes si le radiateur électrique est installé.

De plus, Selectra rappelle que les nouvelles taux de lumière avec la discrimination horaire ils ne modifieront pas leurs sections avec le changement d’heure, bien qu’il explique qu’avec les mesures approuvées par le gouvernement qui abaissent les charges et les péages, la différence entre les sections actuellement « n’a pas beaucoup de sens », car les heures les moins chères ne coïncident pas toujours avec la période de la vallée (la moins chère).

N’oubliez pas non plus que les économies d’énergie étaient plus importantes dans le passé en raison de la forte consommation des ampoules traditionnelles, mais qu’aujourd’hui, avec l’éclairage LED, l’efficacité énergétique a augmenté.

Par conséquent, pour éviter une consommation élevée en hiver, Selectra conseille vérifier le prix de l’électricité tous les jours, isoler les différentes pièces pour se réchauffer, maintenir la maison à une température convenable et contrôler et nettoyer les radiateurs, chaudières et poêles.