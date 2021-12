Le changement en Formule 1 toujours «pas assez rapide»

Sebastian Vettel estime qu’en termes de respect de l’environnement, la Formule 1 n’évolue pas assez vite.

le Aston Martin conducteur a été de plus en plus franc sur les questions qui lui tiennent à cœur ces derniers temps, devenant en quelque sorte un militant sur les questions environnementales en particulier en 2021.

La Formule 1 a déclaré à plusieurs reprises qu’elle apporterait divers changements pour devenir plus durable et plus respectueux de l’environnement à l’avenir et travaillait dur pour le faire, mais l’Allemand a déclaré qu’un tel travail n’était « pas assez rapide ».

« Il n’y aura initialement qu’une part de 10% de biocarburants ou d’éthanol », a-t-il déclaré au journal Frankfurter Allgemeine.

« Ce qui n’est ni suffisant ni dans l’air du temps. Je maintiens ma critique. Nous avons toutes les possibilités, nous avons l’argent, les ressources, nous pourrions faire des choses très sensées avec.

Le quadruple champion du monde dit qu’il comprend pourquoi il peut y avoir une certaine réticence à de tels changements de la part de certains membres du sport, tels que les propriétaires d’équipes qui ont investi beaucoup d’argent dans le succès de leurs tenues dans le climat actuel.

Cependant, il les a appelés à ravaler leur fierté, affirmant qu’accepter et embrasser de tels changements serait une « victoire » sur leur ego.

« Si vous avez investi beaucoup d’argent dans une équipe, par exemple, un changement rapide peut ressembler à une défaite. Mais ce serait une victoire sur votre propre ego », a-t-il ajouté.

Vettel lui-même a été accusé par certains d’être hypocrite car il prétend se soucier des problèmes environnementaux, mais conduit pourtant des voitures et prend des avions dans le monde entier pour gagner sa vie.

Il comprend de telles opinions mais dit qu’il aime ce qu’il fait et ne veut pas y renoncer. Au lieu de cela, il veut trouver des moyens de faire une différence positive tout en restant en F1.

« Je conduis des voitures rapides pour le plaisir », a-t-il déclaré.

« Ils brûlent de l’essence, des combustibles fossiles dont je ne suis pas convaincu. Néanmoins, je conduis la voiture. Participer à la Formule 1 signifie aussi que je dois voler autour du monde.

En même temps, mon cœur y est. Je trouverais donc mal d’abandonner la Formule 1. Au lieu de cela, j’essaie de faire la différence, de faire la différence à la fois à petite et à plus grande échelle.