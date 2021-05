Le changement important dans le chat WhatsApp que vous n’avez peut-être pas remarqué, qu’en pensez-vous? | La technologie

Un simple changement qui est presque imperceptible pour beaucoup peut être un grand changement pour d’autres. WhatsApp a décidé de corriger l’un de ses détails les plus ennuyeux.

La plupart des applications de messagerie et de réseautage social présentent des vidéos et des photos sous une forme réduite. Ces visuels ne semblent complets que lorsque la personne clique dessus et les ouvre pour les agrandir. WhatsApp a commencé à corriger cette conception pour que les photos soient vues en entier, sans recadrage.

C’est une option qui cherche à réduire l’espace occupé par les vidéos et les photographies dans une conversation de chat. Cela permet aux utilisateurs de voir une grande partie de la conversation en un coup d’œil sans que ces éléments occupent une grande partie de l’espace sur l’écran et la fenêtre de l’application.

Cependant, le recadrage de la photo ou de la vidéo peut interférer avec le contenu de la conversation. Une image vaut plus que mille mots qu’on dit habituellement, c’est pourquoi les utilisateurs ont recours à des émoticônes, des gifs et des photographies pour répondre à d’autres messages. Si ces éléments ne peuvent pas être entièrement vus, une partie de l’effet est perdue.

Nous voyons ici un exemple de cet effet. Le sens et le contexte que vous avez l’intention de trouver avec cette photographie ou cette vidéo seront plus résonnants grâce à cette vision complète. Les utilisateurs n’auront rien à fairea, mettez simplement à jour l’application avec les prochaines versions jusqu’à ce que cette nouvelle atteigne votre appareil et que vous perceviez le changement.

De la même manière, ce nouveau design peut être un très grand avantage pour les entreprises qui utilisent WhatsApp Business comme moyen de communication avec leurs clients. L’application Facebook met tous ses efforts pour améliorer ce service aux entreprises.

Test en cours sur Android et iOS: lorsque vous tweetez une seule image, l’apparence de l’image dans l’éditeur de Tweet correspond à son apparence sur la chronologie –– plus grande et meilleure. pic.twitter.com/izI5S9VRdX – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 10 mars 2021

Ce n’est pas la seule application qui réduit vos photos et que vous prévoyez d’arrêter de le faire, Twitter souhaite également essayer une fonction similaire. «Parfois, il vaut mieux le dire avec une image ou une vidéo» explique le réseau social. Jusqu’à présent, les utilisateurs jouaient avec cette approche recadrée pour afficher les images de manière plus amusante. Une astuce qui ne peut plus être effectuée si ce changement est rendu permanent.