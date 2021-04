Le changement physique choquant au cours des années Russell Crowe

L’acteur a subi des changements dans son physique ces dernières années jusqu’à ce qu’il soit totalement méconnaissable.

Sans barbe et avec un visage d’adolescent, c’était Crowe au début des années 90.

En 1995, il avait laissé son apparence enfantine derrière lui, arborant une barbe et des cheveux en désordre.

2000 a été son année où il a brillé avec sa performance dans Gladiateur.

Pour récupérer votre oscar pour le film susmentionné, il s’est éloigné du personnage et est apparu sans barbe.

Il était blond dans ‘Maître et Commandeur».

En 2008, nous avons vu Crowe Avec les cheveux plus longs que jamais, elle est allée à la première de ‘Network of Lies’ avec une queue de cheval basse.

Gain de poids pour ‘Deux bons gars‘et à partir de là, son poids a augmenté.

L’un de ses changements les plus radicaux a eu lieu en 2018, lorsqu’il a pris quelques kilos de plus et a fait pousser une longue barbe pleine de cheveux gris.

Russell a dû grossir à nouveau pour la mini-série ‘La voix la plus forte‘(2019).

Crowe n’aurait toujours pas eu le temps de récupérer des kilos gagnés pour jouer ses personnages.

Il est actuellement méconnaissable avec une barbe, des cheveux blancs et plusieurs kilos en trop.