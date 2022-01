Le changement physique impressionnant de Conor McGregor

Conor McGregor veut revenir à l’UFC. Après une année 2021 difficile en raison des deux défaites contre Dustin Poirier et de la fracture du tibia subie juste lors du dernier combat, il a bouclé une année à oublier. Cependant, il n’a pas baissé les bras, il s’est consacré à plein temps à accélérer la rééducation et rêve désormais de retourner dans la cage pour montrer au public amateur d’arts martiaux mixtes que son temps dans le sport n’est pas encore terminé. Alors qu’il semblait difficile qu’il puisse décrocher un combat pour un titre mondial, Tout indiquerait qu’il pourrait clôturer un match contre Charles Oliveira à l’UFC 271 pour le championnat des poids légers.

McGregor a posté une photo le jour de l’anniversaire de sa fille. (@thenotoriousmma)

McGregor aime passer du temps en famille avant de se battre à nouveau. (@thenotoriousmma)

Cependant, les temps de récupération pour être définitivement en bonne santé pour une activité aussi extrême et dont le mouvement des jambes est essentiel sont encore inconnus. Au-delà du temps de travail qu’il consacre au processus médical, il consacre également sa tête à d’autres projets comme des investissements ou des séances photos pour les marques qui le sponsorisent. En effet, le magazine Forbes a annoncé que l’Irlandais était l’athlète qui a gagné le plus d’argent l’année dernière grâce à ses accords avec des sponsors (DraftKings, Dystopia, Roots of Fight) et la vente de ses parts dans la marque de whisky Proper Number Twelve. Il a même dépassé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Il a également vu sa fille Croía grandir de près. Et, en ce sens, elle a publié plusieurs images avec elle lors de la célébration des trois ans lors d’une fête sur le thème des licornes. Le bonheur se lisait sur son visage. Cependant, ses followers ont remarqué un détail qu’ils ne voulaient pas manquer : le changement physique radical. Par rapport à il y a quelques mois, McGregor était considéré comme plus « armé » au niveau de la poitrine car il devait se concentrer sur l’entraînement au gymnase tout en gardant sa jambe immobilisée. « Le prochain champion des poids lourds ? », s’est-il demandé. Un de ses partenaires d’entraînement a répondu au message en plaisantant: « Vous mangez sûrement de la viande et des œufs de votre taille. »

McGregor a subi une vilaine blessure lors du match contre Dustin Poirier. (.)

L’AVENIR DU COMBATTANT

Malgré l’accélération de la reprise, il semble difficile d’imaginer qu’il pourra à nouveau combattre au premier semestre 2022. « Il lui faudra un an pour s’en remettre avant de pouvoir revenir, donc je ne sais pas, nous verrons. Le combat est un jeu difficile et Conor a créé un énorme héritage et a fait beaucoup d’argent, nous verrons donc comment se déroulera le reste de sa carrière », a déclaré Dana White, président de l’UFC. Il a encore besoin de connaître son avenir, même s’il commence déjà à donner des indications qu’il cherchera à revenir plus fort que jamais.

