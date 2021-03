Le changement physique spectaculaire de Coral Bistuer

Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, la Communauté de Madrid a remis un prix à l’athlète Corail Bistuer en tant que femme pionnière du taekwondo en Espagne. Le joueur de taekwondo a surpris beaucoup en assistant à la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue au Royal Post Office avec un aspect très éloigné qu’il avait l’habitude d’avoir lors de ses précédentes apparitions publiques.

Tout aussi élégant que jamais et avec un costume écru, l’athlète est apparu avec une image beaucoup plus stylisée et un changement radical de coiffure.

Bistuer, qui est régulièrement apparu lors d’événements publics avec le cheveux baissés ou en queue de cheval, a opté pour une coupe de cheveux qui rompt avec le passé et a montré une facette beaucoup plus rajeunie.

Comme souligné Semaine, le joueur de taekwondo a porté un coupe de cheveux style garçon avec une petite frange sur le côté, et elle a gardé sa couleur blonde avec quelques petits changements qui apportent plus de lumière à ses cheveux.

Le choix de sa tenue a également été un succès de style, indiquent-ils à partir de ce magazine. Bistuer, 56 ans, a choisi un tailleur tailleur dans les tons blancs avec des pantalons capri qui stylisent également la silhouette.

Concernant les dernières apparitions publiques, en octobre et novembre 2019, l’athlète a montré une transformation physique évidente grâce aussi à elle perte de poids.

Taekwondo Coral Bistuer, dans une image de novembre 2019 et du 8 mars 2021. GTRES

L’athlète espagnol a complété le look avec élégance lunettes de soleil de style hexagonal.

Bistuer a assisté aux prix de la Communauté de Madrid accompagnée de son mari Javier Valero, avec qui elle est mariée depuis deux décennies.