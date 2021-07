Le changement que Rubiales proposera à Tebas pour la Liga

14/07/2021

Act à 11:36 CEST

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, a rapporté dans Europa Press Breakfast que proposera un changement dans le format de la Liga pour la saison prochaine, pour réduire les matchs et gagner plus de revenus.

“Dans les jours à venir, Je vais inviter Javier Tebas à essayer de changer le format de la Ligue actuelle, avec moins de jours, des lieux neutres, plus d’émotion & mldr;& rdquor;, a déclaré Rubiales.

Rubiales a donné l’exemple en jouant des matchs dans des lieux neutres, comme l’idée de Tebas de jouer à Miami, et en faisant de la ligue régulière une compétition “plus attirant”. Même ainsi, pour aller de l’avant, la proposition doit être approuvée à l’unanimité et Thèbes devrait donner le « ok ».

« Nous avons changé le format de nombreuses compétitions telles que Coupe, Supercoupe, Première RFEF, Deuxième RFEF et le résultat est là. Il fallait et réduire les jours qu’ils occupent dans le calendrier. Avec respect il faut proposer qu’il y ait moins de jours, qu’il y ait plus de spectacle. Il faut inventer et capter l’attention des plus jeunes avec émotion. La Liga a été dans l’immobilité” a commenté Rubiales.

“Nous sommes en mesure d’offrir un format avec moins de jours chargés sur le calendrier, qui accroche les gens, avec plus d’émotion. Comme l’ont fait la Coupe et la Super Coupe. L’immobilité est quelque chose que la Ligue a fait et j’espère que Javier Tebas l’aimera Cela permet d’avoir des lieux neutres dans les matches de championnat, moins de jours et avec plus de revenus”, a-t-il ajouté.

“Si nous changeons le format, nous devons le faire à l’unanimité. Nous allons proposer qu’il y ait des lieux neutres dans les matchs de championnat. Cela ferait moins de jours, cela générerait plus de revenus. Le match de Miami pourrait être étudié. Les équipes pourraient jouer à l’intérieur et à l’extérieur. Cela peut être étudié. Maintenant, ce n’est pas viable, car tout le monde joue chez nous et à l’étranger et cela fausserait la concurrence », a conclu à ce propos le président de la RFEF.