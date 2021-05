Le changement qui a permis à McLaren et à d’autres équipes de F1 de proposer des livrées uniques · .

En février 1999, l’équipe nouvellement formée de British American Racing testait à Kyalami avant sa première saison, la voiture singleton présente sur le circuit ornée de bleu métallique complété par les logos dorés de son actionnaire majoritaire British American Tobacco.

BAT avait décidé de ne ménager aucune dépense dans la promotion de ses marques principales – Lucky Strike et 555 – avant l’interdiction prévue de la publicité sur le tabac et estimait que la portée mondiale de la F1 constituait la plate-forme la plus rentable pour sa campagne de marketing. Cue le financement d’une nouvelle équipe opérant dans des installations clés en main à Brackley, en Angleterre, qui a depuis livré plusieurs titres pour Brawn et Mercedes, mais pas une seule victoire pour BAR.

Le programme s’articulait à l’entrée d’une voiture aux couleurs de chacune des deux marques, donc une voiture dans le blanc / rouge / noir de Lucky Strike et une autre dans le bleu / jaune de 555. En effet, l’équipe a lancé ses voitures dans ces livrées. début janvier malgré le règlement F1 de 1999 incluant pour la première fois une clause stipulant que des livrées largement identiques pour les deux voitures.

Le chef d’équipe (et actionnaire) Craig Pollock a qualifié la clause d ‘«inconstitutionnelle», puis a contesté la FIA devant la Chambre de commerce internationale de Lausanne, où les arbitres ont unanimement jugé contre l’équipe. J’étais avec Pollock à Kyalami lorsque le verdict a été rendu, et le choc était évident – d’autant plus que les sanctions potentielles incluaient la suspension du championnat pour avoir discrédité la F1.

Livrée d’origine BAR ‘555’ 1999 Livrée originale BAR ‘Lucky Strike’ 1999

La solution éventuelle de BAR à la querelle de livrée ressemblait à ceci.Cependant, Craig a souligné que l’équipe avait un plan B: les deux voitures seraient livrées de la même manière, une marque par côté séparée par une fermeture à glissière géante au centre. La palette de couleurs révisée répondait aux exigences commerciales de BAT malgré son apparence super-naff, et, bien sûr, était entièrement conforme aux règlements de la FIA, alors administrés par un organe directeur présidé par Max Mosley.

Cependant, la clause de livrée a été encore renforcée dans les versions ultérieures du règlement sportif de la F1, avec la dernière lecture des dispositions: Les deux voitures engagées par un concurrent doivent être présentées dans sensiblement la même livrée à chaque événement, tout changement significatif de cette livrée pendant un championnat peut uniquement avec l’accord de la FIA et [F1] le titulaire des droits commerciaux.

Les mots clés sont, bien sûr, «avec l’accord de la FIA et du détenteur des droits commerciaux» car ils suggèrent un minimum de flexibilité à condition que toute demande soit justifiée et que la livrée alternative devienne ce qui est un championnat du monde. Cela dit, l’instance dirigeante semble plus pragmatique qu’elle ne l’était autrefois, tandis que la F1 se félicite évidemment de toute initiative générant des

Cette flexibilité était évidente lors du Grand Prix d’Allemagne 2019, lorsque Mercedes a couru sous des couleurs patrimoniales spéciales allant du blanc à l’argent pour célébrer 100 ans de participation au sport automobile. L’équipe avait des raisons de regretter le destin tentant, car l’événement était un désastre absolu pour eux. Le chef d’équipe, Toto Wolff, a déclaré plus tard: “Cela ne pourrait tout simplement pas aller bien pire”, ajoutant: “Cela montre que vous ne devriez pas tromper avec des choses.”

«Vous ne devriez pas vous tromper avec des trucs», a déclaré Wolff après Hockenheim 2019Ferrari, elle aussi, a tenté le destin l’année dernière en lançant un écarlate historique pour (officiellement) son 1000e Grand Prix, organisé sur le circuit du Mugello, propriété de la société. Le rapport de course de l’équipe en dit long:

«C’était une course chaotique, signalée deux fois en rouge à cause de chutes, ce qui signifiait qu’il y avait un total de trois départs hors de la grille. Les SF1000 ont eu du mal à se battre dans le peloton, même si Charles [Leclerc] a pris un bon départ et a terminé troisième pendant quelques tours. Sébastien [Vettel’s] la course est devenue difficile juste après le départ car il a été impliqué dans un incident au premier tour, ce qui lui a causé des dommages qui l’ont laissé tomber à l’arrière du peloton.

La morale semble claire…

Maintenant vient la nouvelle que McLaren courra sous une livrée spéciale Gulf à Monaco, après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires, avec le PDG de McLaren Racing disant que c’était une «approbation facile».

“[The change] nécessite l’approbation de la FIA et de la Formule 1 », a-t-il déclaré. “Vous leur soumettez votre conception et votre justification, et ils l’ont tous aimé et approuvé.”

Il y a trois ans, Brown a exhorté la F1 à autoriser les équipes à exécuter des livrées spéciales, citant Monaco comme exemple d’une course où il espérait introduire un design unique. Maintenant, il a son chemin.

«Auparavant, c’était quelque chose sur lequel les équipes devaient voter, mais cette gouvernance a changé», a expliqué Brown. “[It was] un peu idiot que certaines équipes auraient dû dire sur à quoi ressemblent les autres équipes. Donc, heureusement, c’était une approbation facile avec la FIA et la Formule 1. »

Brown a précisé que toute modification des livrées devrait avoir un objectif clair – dans ce cas, célébrer un partenariat qui remonte à 1968 avec le fondateur de l’équipe Bruce McLaren: «Un changement ne doit pas semer la confusion chez les fans ou entraîner la perte de son identité pour une équipe,» Brown a déclaré lors du lancement de la livrée la semaine dernière, dont les détails étaient sous embargo jusqu’à hier.

«Mais en même temps, je pense que faire quelque chose de spécial quelques fois par an, je pense, crée une certaine excitation et un engagement supplémentaire avec les fans.

«À ce stade, nous avons uniquement l’intention de l’exécuter à Monaco. Je pense que si vous voulez avoir une livrée spéciale, vous devez la garder spéciale. Comme vous le savez tous, c’est quelque chose qui ne se fait pas souvent en Formule 1. »

McLaren espère avoir plus de chance avec leur palette de couleurs unique.Il ne fait aucun doute que la livrée Gulf est frappante, tout comme les livrées héritées de Mercedes et de Ferrari avant elle, mais en F1, le test d’acide est des résultats, et non des couleurs historiques fantaisistes. Ainsi, la grande question qui attend Monaco est la suivante: McLaren et Gulf battront-ils le bogey de la livrée héritée de la F1?

Brown espère que la fortune sera plus gentille avec eux qu’elle ne l’était envers Mercedes. «Je pense que ce devait être une coïncidence», dit-il.

«Le temps était difficile, donc les pilotes l’ont écarté de la piste. Si je me souviens bien, Lewis avait un appel pour «entrer dans les stands», «ne pas entrer dans les stands». Je ne vois pas comment cela est lié à cela.

Jetant un coup d’œil à Lando Norris et Daniel Ricciardo dans leur combinaison bleu œuf de canard, il a ajouté: «Quand ces gars mettent leur casque, ils vont oublier à quoi ressemble la voiture de course à part le volant et les deux pneus à l’avant. d’eux. Je ne suis donc pas du tout inquiet à ce sujet.

