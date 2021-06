Le changement spectaculaire dans la routine alimentaire de Gérard Deulofeu

09/06/2021 à 18:39 CEST

Gérard Deulofeu, qui défend actuellement les couleurs de l’Udinese, a accordé une interview à la chaîne YouTube ‘Regenera’. Tout au long de l’entretien, l’extrême formé à La Masía a expliqué comment le changement de ses habitudes alimentaires et le jeûne intermittent l’ont aidé à se remettre de ses blessures et à produire plus d’énergie.

Deulofeu a commencé à utiliser ces méthodes suite à une grave blessure au genou. “J’ai commencé à jeûner par intermittence il y a un an et demi, après ma blessure au genou. Genre deux fois par jour, car c’est généralement le moment où je m’entraîne, une fois avec l’équipe le matin et une autre pour la récupération du genou l’après-midi. Les jours de repos, je mange une fois par jour. Après, je n’ai pas d’activité physique, donc c’est largement suffisant.”

Cette pratique ne l’a pas seulement fait s’améliorer physiquement, il a également commencé à se sentir mieux mentalement. « La première chose qui vient à l’esprit quand on parle de jeûne est la joie, la tranquillité et le bonheur. C’est une sensation incroyable, cela vous fait vous sentir spécial parce que vous obtenez plus d’énergie, vous voyez tout plus clairement, vous avez du temps pour tout. L’important c’est de se sentir bien au quotidien, de se réveiller avec envie de vivre, de ne pas se fatiguer, de ne pas se chercher des excuses, d’être positif. Cela fait 25 ans que je me sens ainsi, et maintenant je me rends compte que c’est un sentiment merveilleux“.

Malgré l’éloge des avantages du jeûne intermittent, Deulofeu a averti que ce n’était pas un processus facile. “Les premiers mois ont été difficiles. J’ai commencé par faire un jour sur deux : jour de repos, ou deux jours à l’intérieur, deux jours à l’extérieur. C’est peut-être étrange pour la plupart des gens, mais nous donne la tranquillité d’esprit que nous n’avons pas le stress d’aller manger. Je peux aller à la salle de gym à 13h et manger seulement à 17h. Il y a des choses beaucoup plus importantes à manger, mais les gens donnent la priorité à cela. Mon sentiment est que je peux aller n’importe où, j’ai de l’énergie pour tout type d’entraînement, je me sens bien et je récupère mieux.”