Le changement va venir en ce qui concerne la mode et la diversité – WWD

Il y a un peu plus d’un an, je me suis retrouvé, comme beaucoup d’autres à travers le monde, au chômage, sans vision claire de quand et comment je travaillerais à nouveau. Les consignes étaient simples : restez chez vous et ne partez que pour l’essentiel. L’idée de faire une pause dans l’agitation de ma vie professionnelle m’a d’abord semblé être une excellente idée. L’isolement et la solitude m’ont donné l’occasion rare de m’asseoir avec moi-même et de réfléchir à ce que je contribuais à la société à travers mon travail. Bientôt, cela s’est avéré être une tâche ardue, car même s’il y avait de nombreuses réalisations dont on pouvait être fier, il y avait aussi plusieurs domaines qui devaient être améliorés.

De même, un rythme lent m’a permis de réfléchir au travail de mes pairs et de l’industrie de la mode en général. Alors qu’elle traversait des périodes de hiatus, le statu quo de l’industrie, les structures et les modèles de travail que nous en étions venus à tenir pour acquis ont soudainement été vus sous un nouveau jour ; pour moi, c’était vraiment éclairant et je savais que ce serait un point de non-retour. À une époque où nous pouvions tous nous permettre de ralentir et de faire attention, nos yeux se sont inévitablement ouverts encore plus sur l’injustice, le racisme systémique, la sous-représentation et la vulnérabilité que les personnes de couleur et les minorités endurent encore.

Poussé par cet élan réflexif, je suis revenu à mes racines académiques. J’ai recommencé à écrire, pour aborder certains problèmes pertinents qui imprègnent les industries de la mode et du divertissement. J’ai parlé de mes expériences personnelles dans la mode et le divertissement ; J’ai revisité de manière critique des moments où j’avais été exposé à des micro-agressions et contacté les individus qui les avaient infligées. Mon objectif, alors que j’avais un public captif rare, était de tenir les gens responsables de leurs actions et de leur donner l’opportunité et l’espace pour faire mieux.

LES NOMBREUX VISAGES DU CHANGEMENT

Immédiatement après la mort horrible de George Floyd, des carrés noirs ont commencé à joncher tous mes flux sociaux. J’ai été surpris par de nombreuses entreprises et marques qui ont juré leur solidarité pour soutenir le mouvement #BLM, car ce soutien pour la plupart, bien qu’appelé à plusieurs reprises auparavant, n’avait jamais été une priorité pour ces institutions. C’était le meilleur des relations publiques – le type de contenu de campagne qui fonctionne bien à tant d’occasions. Beaucoup d’entre nous, cependant, ont vu à travers la fumée et les miroirs de tout cela. À première vue, ce soutien unanime donne l’impression que des voix minoritaires, des voix noires, se font enfin entendre. Un rapide coup d’œil plus profond sous la surface de ces postes politiquement chargés et il était clair que la réalité ne correspondait pas à la rhétorique.

Les mêmes institutions qui prétendaient être inclusives manquaient de personnel minoritaire de haut niveau ou n’avaient pas de relations préétablies avec les talents noirs ou les artistes chargés de créer leur image. L’alliance, la communauté, le ralliement aux luttes des minorités étaient donc des actes largement performatifs.

Un terrain de jeu vraiment égalisé nécessite l’abandon du pouvoir, la libération de l’espace, afin que les minorités privées de leurs droits puissent trouver un moyen de gagner leur autonomie. Soutenir nominalement les minorités mais maintenir le statu quo qui a généré leur impuissance est essentiellement un geste vide de sens. Malheureusement, c’est un itinéraire que beaucoup ont choisi d’emprunter, la solution de facilité ; avoir et manger le gâteau proverbial.

Alors que la poussière retombe sur tous les mouvements d’autonomisation qui soutiennent et soutiennent les minorités, il devient très clair quels efforts soutiennent vraiment la cause dans un avenir prévisible, et dont sont symboliques et performatifs. Il n’est pas facile d’accepter cela et cela demande de l’honnêteté et de l’ouverture d’esprit. Ce n’est en aucun cas une solution du jour au lendemain, mais les graines du progrès doivent être plantées maintenant.

UN NOUVEAU MAINTENANT

Alors que le monde commençait lentement à s’ouvrir à nouveau et que les concerts de stylisme à distance devenaient un nouveau modèle de travail, je suis retourné à ma carrière selon mes propres conditions. Je ne pouvais plus rester les bras croisés et continuer à travailler selon les anciennes façons de faire ; le point de non-retour avait été dépassé.

Il y a eu un moment où j’ai voulu raccrocher le kit de coiffage et redevenir un étudiant éternel ; étudier pour un doctorat est devenu quelque chose que j’ai fortement considéré, parce que je ne savais pas comment je pourrais continuer à travailler et faire partie d’une industrie qui prospère souvent et bénéficie de toutes les choses contre lesquelles je m’oppose fermement – racisme, sexisme, âgisme , tous les -ismes qui nous éloignent de ce que signifie être humain.

Heureusement, 2020 m’a donné l’opportunité de m’associer à une collègue styliste Sarah Edmiston, dont la philosophie de travail et la vision morale correspondent aux miennes. Il était clair pour moi que l’approche de Sarah en matière de stylisme et les relations qu’elle établit avec les clients complètent ma vision de ce que notre travail devrait impliquer. Notre partenariat repose sur la volonté de démanteler les hiérarchies de pouvoir héritées de notre industrie et de contribuer à la conception de formats plus diversifiés, inclusifs et durables dans le monde de la mode.

Cependant, il est incroyablement difficile de constamment battre le tambour pour la diversité, l’inclusion et l’égalité de représentation ; défiant constamment le statu quo et ceux qui sont au sommet. Les industries de la mode et du divertissement ont une façon de vous aspirer dans leur vortex ; ils opèrent leur propre moralité qui souvent normalise et tolère les activités et comportements destructeurs. Pourtant, c’est par le travail que nous effectuons chaque jour que le monde change. Et le changement peut en effet être observé, alors que des agences avant-gardistes et dynamiques avec de jeunes dirigeants commencent à modifier l’écosystème.

Amber Muotto, qui est la fondatrice d’AMPR, basée à Londres, est un exemple de quelqu’un qui pivote à quoi ressemble le rôle d’un publiciste aujourd’hui. Comme l’a noté un publiciste noir, Muotto : « J’ai toujours été intéressé par les relations publiques personnelles, mais ce n’était pas toujours aussi accessible. Il n’y a pas de publicistes noirs dans les espaces de cinéma et de divertissement au Royaume-Uni. Il n’y avait personne à admirer, quelqu’un avec un parcours similaire.

Muotto, dont les clients incluent Bukky Bakray et Kosar Ali, deux actrices qui ont créé le buzz après que le film dans lequel elles ont joué, “Rocks”, a été nominé dans plusieurs catégories pour les BAFTA de cette année, pense que le changement dans l’espace des relations publiques devrait commencer par l’embauche de plus Publicistes noirs au niveau junior, qui peuvent ensuite évoluer vers des postes de niveau supérieur. « Il est important d’avoir une équipe diversifiée avec des points de vue différents afin que vous soyez à l’écoute de la conversation plus large du monde. Il est temps de mettre en œuvre de nouveaux modèles de communication, de démanteler et de repenser globalement le fonctionnement de l’industrie », a déclaré Muotto.

Alors, quel est le plat à emporter ? Comment une année d’insécurité mondiale, de vulnérabilité et de changements systémiques cruciaux a-t-elle affecté ma trajectoire en tant que styliste ? Je suis sûr que je ne suis pas le seul à dire que c’est avant tout ma trajectoire d’être humain qui a été dramatiquement impactée – et n’est-ce pas là, au cœur de ce qui nous rend humains, que nous trouvons la motivation pour la solidarité, la force d’un bon combat et l’amour les uns pour les autres qui rendront le monde meilleur ?