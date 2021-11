Le chant « Tomahawk Chop » des Braves d’Atlanta face à un examen minutieux des dirigeants autochtones au milieu des séries mondiales

Les Braves d’Atlanta sont de retour dans les World Series pour la première fois depuis 1999, et les fans ont fait le « Tomahawk Chop » lors des trois matchs qui se sont déroulés à Truist Park. Cela a conduit des groupes et des défenseurs amérindiens à exiger que les Braves éliminent le symbole et le geste « chop » de leur marque et des traditions du jour du match.

Selon CNN, Crystal EchoHawk, directrice exécutive et fondatrice d’IllumiNative, a déclaré que le « Tomahawk Chop » est à la fois « raciste » et « déshumanisant » pour les autochtones et que l’équipe doit le supprimer. EchoHawk a ajouté que les images utilisées par les Braves et d’autres équipes sportives ont créé un stéréotype néfaste des Amérindiens.

« Il n’y a aucune raison pour que l’équipe s’accroche plus longtemps », a déclaré EchoHawk. « Je pense que cela dit que la franchise fait partie intégrante de la perpétuation et de l’apologie du racisme. » Le débat sur le « Tomahawk Chop » se poursuit depuis que les Braves ont commencé le « chop » en 1991. C’est cette année-là que les Braves sont passés du pire au premier et ont atteint les World Series pour la première fois depuis que la franchise a quitté Milwaukee. à Atlanta en 1966.

Avant le début de la saison 2020, les Braves ont envoyé un message aux détenteurs d’abonnements au sujet de la célébration du « chop ». Les Braves ont déclaré que le geste était quelque chose sur lequel ils « travaillaient » avec leur groupe consultatif. « La côtelette a été popularisée par nos fans lorsque Deion Sanders a rejoint notre équipe, et elle continue d’inspirer nos joueurs sur le terrain », indique le communiqué. « Dans cet esprit, nous continuons d’écouter la communauté amérindienne, ainsi que nos fans, joueurs et anciens élèves pour nous assurer que nous prenons une décision éclairée sur cette partie de notre expérience de fan. »

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a pesé sur la question avant le début des World Series entre les Braves et les Astros de Houston. « Il est important de comprendre que nous avons 30 marchés à travers le pays », a déclaré Manfred, selon ESPN. « Ils ne sont pas tous pareils. Les Braves ont fait un travail phénoménal avec la communauté amérindienne. » Manfred a également déclaré que la communauté amérindienne de la région d’Atlanta « soutient totalement le programme Braves, y compris la côtelette. Pour moi, c’est la fin de l’histoire ». La controverse sur le « chop » survient alors que l’équipe de football de Washington a changé son nom de « Redskins ». De plus, les anciens Indiens de Cleveland ont changé leur nom en « Guardians ».