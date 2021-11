Le chanteur a révélé qu’ils se marieraient avant la fin de l’année – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le chanteur régional mexicain Christian Nodal et la chanteuse pop Belinda sont sur le point d’atteindre l’autel : le couple devrait se marier civilement avant la fin de cette année. De son côté, la cérémonie religieuse se tiendra en 2022.

Lors d’une interview avec Despierta América, Nodal a parlé de leurs projets futurs et a révélé quand ils prévoyaient de se marier. En outre, a révélé quelques détails sur la relation qu’il entretient avec le chanteur de Lumière sans gravité et avoua qu’il y avait de la jalousie entre eux.LA PUBLICITÉ

« Nous voulons un mariage, le religieux, nous le voulons pour l’année prochaine. Mais celui qui arrive et le sera très bientôt, est civil », a-t-il répondu à l’un des animateurs de la matinale américaine lorsqu’il a été interrogé sur son engagement.

Concernant s’il est jaloux de Belinda et qu’elle est jalouse de lui, le chanteur a avoué qu’il est jaloux « quand il faut l’être », à la place, le chanteur est jaloux « même quand il ne faut pas l’être », a commenté entre rires.Belinda a déclaré avant la cérémonie de remise des prix que son petit ami « allait passer la nuit » (Photo: Capture d’écran)

De plus, il a ajouté qu’il apprécie quand le chanteur l’accompagne à ses concerts, ce qui arrive constamment, malgré le fait que Belinda était absente lors de la dernière tournée de l’interprète aux États-Unis. C’est parce que vous sentez que vous devez travailler dur pour lui faire bonne impression.

« La vérité, c’est que oui (je chante mieux quand Belinda est là). Oui j’en ai vraiment envie, car il y a des artistes qui disent : ‘bah, qu’est-ce que ça va me critiquer’, mais il y a des artistes qui disent ‘oups, non’, il y a un monstre qui chante », il a compté.

En revanche, la relation entre les deux artistes semble se renforcer. Il y a quelques jours à peine, la chanteuse a montré le tatouage que son fiancé s’est fait sur le visage et qui a été inspiré par son matériel d’enregistrement.

De couleur rouge et avec un coeur en dessous, Nodal a décidé de nommer le deuxième album studio du chanteur pop, utopie. Belinda n’a pas manqué l’occasion et a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où elle montrait la nouvelle démonstration d’affection que la chanteuse de Botella Tras Botella avait avec elle.

À travers ses histoires Instagram, la chanteuse a montré en détail le tatouage de son fiancé. Avant cela, le chanteur avait montré sur son compte du même réseau social, des vidéos à l’intérieur d’un studio de tatouage professionnel, mais Il a seulement partagé avec ses fans qu’il était en visite pour prendre des dispositions qu’il a déjà entre les mains. Maintenant, on sait que quelque chose de nouveau a vraiment été fait et ce fut une surprise pour l’ancien entraîneur de La Voz México -version de TV Azteca-.

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse tatoue quelque chose en l’honneur de Belinda. La première fois que Christian Nodal avait fait quelque chose, c’était peu de temps après avoir confirmé publiquement sa relation avec celle considérée par ses fans comme la reine des feuilletons pour enfants.

« BELI » en noir à côté de son oreille, était le premier spectacle d’amour que Nodal a joué. A cette époque, la chanteuse l’a également partagé sur Instagram et a été accusée d’avoir « marqué tous ses petits amis » avec des tatouages.

Peu de temps après, Christian Nodal a décidé de s’aventurer dans quelque chose de beaucoup plus grand, plus vaste et très voyant ; le chanteur a tatoué les yeux de l’interprète De la lumière sans gravité, je ne retomberai plus amoureux ou dans le noir sur sa poitrine.

Infobae