Le chanteur AC / Dc Brian Johnson: Autobiographie de “ La vie de Brian ” prévue en octobre

Brian Johnson, AC DC‘s légendaire leader, publiera son autobiographie tant attendue, “La vie de Brian”, le 26 octobre.

Le livre sera publié au Royaume-Uni par Pingouin Michael Joseph, une division de Pingouin Random House, par le directeur de la publication Rowland Blanc. Il sera publié simultanément aux États-Unis par Livres de Dey Street, une empreinte de la Groupe William Morrow à HarperCollins,.

Johnson rejoint AC DC en 1980 après la mort de l’ancien chanteur principal Bon Scott.

Son premier album avec le groupe, “De retour en noir”, est devenu l’album rock le plus vendu de tous les temps.

Après un quart de siècle d’albums de platine et de tournées record, il a été contraint de quitter le groupe en 2016 après avoir été diagnostiqué avec une perte auditive, mais a fait un retour triomphant en 2020 avec la sortie de “Power Up”, qui est allé au n ° 1 dans 21 pays. Pilote de voitures de course vintage compétitif à succès, Johnson a récemment été acclamé en tant que présentateur charismatique d’émissions de télévision “Des voitures qui rock avec Brian Johnson” et “Brian Johnson: une vie sur la route”.

Brian dit: “Ce n’était pas moi. Je ne l’ai pas fait. Et je ne le referai plus jamais.”

Rowland Blanc dit: “De grandir dans le nord-est, le fils d’un ancien sergent-major de l’armée britannique et d’une mère italienne, à la tête du plus grand groupe de rock du monde, ‘La vie de Brian’ raconte l’une des meilleures histoires de musique de Brianpropre voix inimitable. Sa vie a été une montagne russe de hauts et de bas au cours desquels le succès en tant que musicien se sentait trop souvent hors de portée. Mais même quand il semblait que la défaite avait été arrachée aux mâchoires de la victoire, il n’a jamais abandonné. Et tout au long de ses pieds sont restés fermement plantés sur le sol. Chaleureux, vif, évocateur, affirmant la vie et souvent rigolote, ‘La vie de Brian’ est un mémoire de référence rock’n’roll de l’un de nos artistes les plus appréciés. Brianest unique en son genre et je ne pourrais pas être plus fier de publier son livre. “

Johnson est né d’un sidérurgiste et d’un père vétéran de la Seconde Guerre mondiale et d’une mère italienne, grandissant à Newcastle Upon Tyne, en Angleterre, une ville ouvrière. Il était musicalement enclin et a chanté avec la chorale de l’église. Au début des années 70, il se produit avec le groupe de glam rock GEORDIE, et ils ont eu quelques succès, mais c’était difficile. Tellement dur qu’en 1976, ils se sont dissous et Brian transformé en une vie de cols bleus.

Puis 1980 a tout changé. Bon Scott, le chanteur et parolier du groupe de rock australien AC DC est décédé à 33 ans. Le groupe a auditionné des chanteurs, parmi lesquels Johnson, qui Scott lui-même avait vu jouer et déliré. Sous quelques jours, Johnson était dans un studio avec le groupe, travaillant avec les membres fondateurs Angus et Malcolm Young, Cliff Williams et Phil Rudd, avec le producteur Mutt Lange.

Quand l’album, “De retour en noir”, a été libéré en juillet – à peine trois mois après Johnson avait rejoint le groupe – il a explosé, puis s’est vendu à 50 millions d’exemplaires dans le monde et a déclenché une tournée mondiale de plusieurs années. Il a été déclaré “l’album de hard rock le plus vendu jamais réalisé” et “l’album de heavy metal le plus vendu de l’histoire”.

Le groupe a fait le tour du monde pendant une année complète pour soutenir l’album, changeant le visage de la musique rock – et Johnsonla vie – pour toujours.



J’ai passé de longues nuits et de bonnes nuits, de mauvaises journées et beaucoup de bonnes. Je suis passé de garçon de chœur à chanteur de rock ‘n’ roll, et maintenant je suis allé écrire un livre sanglant à ce sujet… The Lives of Brian arrive le 26 octobre: ​​https://t.co/39bW2wkR1h pic.twitter. com / aOlxfQYTa6 – Brian Johnson Racing (@BrianJohnson) 12 avril 2021

