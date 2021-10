Le chanteur accusé d’avoir poignardé un homme

Le musicien de reggae Jah Cure a été interpellé aux Pays-Bas le 5 octobre pour avoir prétendument poignardé un promoteur dans le ventre à Amsterdam. Les coups de couteau présumés ont eu lieu le 1er octobre et Cure, 42 ans, a été arrêté le lendemain à Utrecht. Cure, né Sicature Alcock, a remporté une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album de reggae en 2016.

Cure fait face à des accusations de soupçon principal de tentative de meurtre, de tentative d’homicide involontaire, de voies de fait graves ou de tentative de voies de fait graves, rapporte le Jamaica Gleaner. Il a été placé en détention provisoire pendant deux semaines au cours de l’enquête policière. Il a été détenu sans caution.

(Photo : Anthony Pidgeon/Redferns/.)

Cure aurait poignardé le leader de Roots Vibes Promotion, Nicardo « Papa » Blake, le 1er octobre, ont déclaré des sources au Gleaner. Blake a déclaré au Gleaner qu’il ne pouvait pas parler de l’affaire pendant que l’enquête se poursuivait. Le manager de Cure, Nathan Cowan, a déclaré plus tard au Jamaica Loop News que le chanteur se débrouillait bien en prison. « Je n’ai aucun commentaire pour le moment sur son avocat ou sur l’affaire. Cependant, Jah Cure va bien », a déclaré Cowan.

Selon le ministère public néerlandais, un homme de 45 ans a été poignardé le 1er octobre dans le centre-ville d’Amsterdam. La victime a survécu et s’est rendue dans un poste de police voisin pour signaler l’agression présumée. Il a été transporté dans un hôpital voisin pour une intervention chirurgicale. Il a déposé un rapport le lendemain. Sur la base des détails de la victime, la police a arrêté un suspect de 42 ans à Utrecht le 2 octobre. La déclaration de la police n’incluait pas les noms des personnes impliquées afin de protéger leur vie privée.

Cure a commencé une tournée européenne au cours de l’été. Il était à Amsterdam pour se produire dans la salle Melkweg le 29 septembre. En novembre 1998, Cure a été arrêté pour possession d’armes à feu, vol et viol. Il a été reconnu coupable en avril 1999 et condamné à 15 ans de prison. Il a été libéré en juillet 2007 après huit ans derrière les barreaux. Il a utilisé un studio d’enregistrement numérique pour continuer à enregistrer, produisant deux albums tout en purgeant sa peine. Il a également enregistré ses tubes de 2005 « Longing For » et « Love Is » en prison, note Dance Hall Mag. Le dernier album de Cure, Royal Soldier, est sorti en août 2019. Le chanteur a récemment terminé son prochain album, Undeniable.