Le chanteur Ari Lennox arrêté à Amsterdam pour « profilage racial »

chanteuse américaine de R&B Ari Lennox a été arrêtée à Amsterdam pour un incident de « profilage racial », a-t-elle tweeté le lundi 29 novembre.

Lennox, qui a signé pour J. ColeLe label de Dreamville, a partagé sur les réseaux sociaux qu’elle avait eu une altercation avec les autorités néerlandaises. « Je suis arrêtée à Amsterdam pour avoir réagi à un profilage racial d’une femme », a-t-elle tweeté. « F – k la sécurité d’Amsterdam. Ils détestent les Noirs. »

L’artiste « Shea Butter Baby » (de son vrai nom Salière Courtney Shanade) a également écrit : « Je veux juste rentrer chez moi. Je ne quitterai plus jamais ma maison. »

Les autorités néerlandaises de l’aéroport de Schipol ont confirmé à ABC que Lennox avait été arrêté pour avoir prétendument « troublé l’ordre public en même temps qu’il était sous [the] l’influence de l’alcool », selon le journaliste Anastasia Elyse Williams. Selon ABC, Lennox a été arrêté pour avoir également prétendument proféré des menaces contre le personnel des compagnies aériennes et la sécurité de l’aéroport et était toujours en détention lundi soir.

« Notre unité a trouvé une femme pleine d’émotions, qui ne se calmerait pas », porte-parole de la police Robert van Kapel a déclaré à .. « C’est pourquoi elle a dû être placée en garde à vue. » Il a confirmé qu’elle était détenue en raison d’un comportement prétendument agressif envers une ivresse officielle et publique.