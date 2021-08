Le chanteur athée de Queensrÿche critique le leader aimant Jésus de Skillet à propos de commentaires anti-masques

QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre a explosé POÊLON leader John Cooper à propos de ses commentaires sur le port de masques, affirmant que le rockeur chrétien “croit en un dictateur céleste mythique mais ne croit pas en la science”.

Plus tôt aujourd’hui, BLABBERMOUTH.NET parties transcrites du dernier épisode de Tonnelier‘s “Cooper Trucs” podcast dans lequel il a qualifié le problème de masque portant “rien de plus que du théâtre” et a déclaré que “à chaque fois que je mets mon masque, je sais que je fais quelque chose auquel je ne crois pas. En d’autres termes, je suis en train d’être forcé de mentir… je suis obligé de sauter dans quelque chose que je ne crois pas, et je vis par un mensonge – je vis par un mensonge que ce masque va en fait me protéger de tout mal”, a-t-il a continué. “Pour acquiescer au gouvernement, qui dit que je crois en quelque chose que je sais que je ne crois pas. Alors maintenant, je vis essentiellement dans un monde fantastique. Cela me fait peur. Et chaque fois que je mets ce masque, c’est essentiellement ce que je pense. Je sais que je fais ça, je sais que c’est du spectacle, je sais que c’est du théâtre, je sais que mes suzerains n’y croient même pas, parce que s’ils le faisaient, ils ne briseraient pas tous leurs propres règles.”

Après BLABBERMOUTH.NET publié Tonnelierla position de sur le port du masque et a partagé l’article sur Facebook, La Torre s’est rendu dans la section des commentaires et a répondu en écrivant: “Cool, alors va faire du bénévolat à l’étage Covid d’un hôpital sans masque et dis-nous comment cela fonctionne. Il croit en un dictateur céleste mythique mais ne croit pas en la science. J’ai il.”

La Torre, qui est athée, a déclaré à KNAC.COM plus tôt cette année que l’une des chansons de son premier album solo, “Réjouissez-vous de la souffrance”, est un commentaire sur les charlatans religieux qui profitent des faiblesses et des peurs des gens. “Ce sont les évangélistes de la télévision qui vendent aux gens de l’eau bénite qui sort du robinet”, a-t-il expliqué avant d’ajouter que “je grince des dents à l’idée que des gens frappent à ma porte en essayant de me vendre Dieu comme s’il était un cheeseburger. Je m’en moque. et dénoncer l’hypocrisie dans certaines chansons.”

Le port de masques et de couvertures est recommandé, ou à certains endroits obligatoire, dans les espaces publics pour aider à arrêter la propagation du COVID-19. Mais les anti-masques pensent que les ordonnances du gouvernement exigeant des couvre-visages dans les espaces publics ou ceux mis en place par des entreprises privées violent leurs droits constitutionnels.

Des études ont montré que les masques limitent la propagation du coronavirus en bloquant les gouttelettes respiratoires qui peuvent voyager dans l’air lorsque quelqu’un tousse, éternue ou même parle simplement. Il existe également des preuves solides suggérant que les masques aident à protéger les autres contre la contamination par le virus de la personne qui porte le masque.

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”. Il “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, selon la description officielle du livre.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu” et que sa mère était une “fanatique de Jésus”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.

