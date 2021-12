Le chanteur atteint de cancer de Pretty Maids dit qu’il « fait la course contre la montre » et annonce l’album solo « Make It Count »

JOLIES SERVANTES chanteur Ronnie Atkins, qui lutte contre un cancer de stade quatre, sortira son nouvel album studio, « Faites que ça compte », le 18 mars via Frontières Musique Srl. Le clip du premier single du LP, « Héros méconnus », peut être vu ci-dessous.

« Faites que ça compte » arrivera presque un an jour pour jour après la sortie de Atkinsle dernier album solo de , le « Un tir ».

Atkins a déclaré : « Moi et ma formidable équipe de musiciens avons suivi exactement la même procédure que nous l’avons fait avec ‘Un tir’, car j’ai encore un peu l’impression de courir contre la montre à cause de mon diagnostic. Donc, j’ai essentiellement envoyé mes chansons à Chris [Laney, producer], qui travaillerait ensuite sur une démo. Lorsque nous étions satisfaits des arrangements, j’enregistrais les voix, puis les musiciens individuels composaient leurs morceaux. J’avais déjà pas mal d’idées de quand ‘Un tir’ est sorti en mars 2021 et a continué à écrire par intermittence au printemps et à l’été 2021. L’album a ensuite été enregistré entre avril et octobre 2021

« Permettez-moi également de dire que je me suis senti plutôt bien pendant tout le processus, du moins physiquement », a-t-il poursuivi. « Et cette fois, j’ai eu la chance de rencontrer certains des musiciens en personne parce que les restrictions COVID-19 n’étaient pas aussi strictes qu’elles l’étaient en 2020 lorsque nous avons enregistré le dernier album. »

Quant au processus d’écriture, Ronnie a déclaré: « Encore une fois, ce fut un processus assez facile à vivre. Certaines chansons ont été écrites au piano et d’autres à la guitare. J’écris comme j’écris, ce qui signifie que les mélodies et les toplines sont la première priorité. Si je me sens J’ai une bonne chanson avec la bonne structure d’accords et une mélodie forte qui me vient à l’esprit, alors je sais que je suis sur quelque chose de bien et à partir de là ça ne peut que s’améliorer. Chris Laney, qui l’écoute ensuite avec une nouvelle paire d’oreilles et revient avec son avis sur l’arrangement et des petits morceaux supplémentaires. Comme dit, c’est un processus facile à vivre puisque nous sommes sur la même longueur d’onde et c’est une excellente façon de collaborer. Au niveau du style, il s’agit essentiellement de chansons pop/rock mélodiques, pour ainsi dire, que nous transformons en quelque chose de convenable pour ceux qui m’ont suivi pendant toutes ces années. Pour moi, une bonne chanson est une bonne chanson et ensuite tout dépend de la façon dont vous la terminez. »

Il a poursuivi: « Enfin, ce qui est bien avec ça, c’est que je n’ai pas à me disputer avec qui que ce soit, que ce soit trop pop ou trop léger, etc. Je fais ce que je fais parce que c’est ce que j’aime et je suis le mien patron pour ces albums solo et donc aussi le seul à prendre ses responsabilités s’il n’est pas à la hauteur des attentes des gens. Mais c’est ce que je veux faire à cette étape de ma vie et je pense en être convaincu « Faites que ça compte » est un excellent album de rock mélodique et j’espère que les fans ne seront pas déçus. »

Quant aux thèmes lyriques de l’album, Ronnie a déclaré: « Les paroles sont toujours la partie la plus difficile d’un album de mon point de vue. C’est beaucoup plus facile pour moi d’écrire une chanson qu’une parole, pour être honnête. Mais, bien sûr, cela varie. Parfois, vous avez déjà le titre et le sujet lorsque vous écrivez la chanson et à d’autres moments vous êtes juste à court d’idées. Cette fois, c’était parfois difficile car mes problèmes de santé sont en quelque sorte dans mon subconscient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe ce que je fais, je suis d’y être confronté tous les jours d’une manière ou d’une autre. Alors, certaines chansons abordent cette question, bien sûr, n’y peuvent rien. Cela dit, j’essaie aussi de lui donner une tournure positive, c’est-à-dire que nous devons juste tirer le meilleur parti de la vie et aimer celui avec qui nous sommes pendant que nous sommes ici. un poignard suspendu au-dessus de ta tête. Ou c’est pour moi, au moins. Donc, en fin de compte, je suppose que le contenu lyrique de cet album concerne en partie les sujets susmentionnés, le climat te, et en général, des sujets qui ont du sens pour tout le monde sans être politiques. »

Gamme d’enregistrement :

Ronnie Atkins: Lead et choeurs



Chris Laney: Guitare rythmique et solo, Claviers



Allan Sørensen: Tambours



Pontus Eggberg: Basse



Morten Sandager: Claviers



Oeuf de Linnéa Vikström: Choeurs



Jean Berg: Guitares



Olivier Hartmann: Guitares



Pontus Norgren: Guitares



Anders Ringman: Guitares acoustiques

Liste des pistes :

01. Je me suis blessé (en te blessant)



02. Héros méconnus



03. Marée montante



04. Reste à me rappeler



05. Les traces que nous laissons derrière nous



06. Tout ce que je vous demande



07. la grâce



08. Laissez l’amour ouvrir la voie



09. Le sang crie



dix. Plus facile à quitter (que d’être laissé pour compte)



11. Déchu



12. Faites que ça compte

L’homme de 57 ans Atkins a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2019 et a subi au moins 33 traitements de radiothérapie et quatre traitements de chimiothérapie à l’automne de la même année avant d’être déclaré sans cancer. En octobre 2020, il a annoncé que son cancer était revenu.

Dans une interview de 2013 avec Myglobalmind, Atkins a plaisanté en disant que le secret pour garder sa voix en forme était « vingt cigarettes par jour et peu d’alcool de temps en temps ».

Formé au début de 1982 par Atkins et guitariste Ken Marteau, JOLIES SERVANTES‘ troisième album, 1987 « Monde futur », est encore aujourd’hui considéré comme un « classique ».

Au cours des années suivantes, JOLIES SERVANTES a continué à sortir des albums généralement suivis de tournées européennes et japonaises.

JOLIES SERVANTES‘ dernier album, « Déshabille ta folie », est sorti en novembre 2019 via Frontières Musique Srl.