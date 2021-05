Le chanteur aux 69 yeux Jyrki 69 fait équipe avec Steve Stevens sur la couverture du “ lapin blanc ” de Jefferson Airplane

Possédant l’une des voix les plus reconnaissables de tout le métal moderne, un croon profond et résonnant qui a fait la tenue goth / punk d’Helsinki LES 69 YEUX un phénomène mondial massivement réussi, Jyrki 69 a un enfer d’un an. Il a commencé les choses avec un nouvel album tueur, “Sept ans de démangeaison”, de son projet gothabilly LES 69 CHATS avec slinger de guitare rockabilly Danny B. Harvey, LES damnésde Gale du rat et NEKROMANTIX chef Kim Nekroman. Plus tard ce mois-ci, il verra sa collaboration avec le pionnier allemand de la musique industrielle Jürgen Engler, une superbe version de LE JUGEMENT NÉONde “Noir chinois”, soyez libéré le MOURIR KRUPPS album “Chansons du côté obscur du ciel”.

Et maintenant vient une autre collaboration du vampire d’Helsinki, cette fois sur une interprétation sombre et convaincante de AVION JEFFERSONclassique psychédélique de “Lapin blanc” joué avec virtuose de la guitare Steve Stevens, surtout connu pour son travail avec la superstar du rock emblématique Billy Idol. Ensemble, ce duo met à jour le groove paisley de l’original avec des guitares riches et atmosphériques qui se transforment en une frénésie métallique d’accords de puissance déformés, le tout entourant une prise vocale captivante et effrayante. Monsieur 69.

“Je n’ai jamais vraiment mentionné cela auparavant, mais je suis un énorme AVION JEFFERSON fan, “s’enthousiasme Jyrki 69. “Grace Slick est une personne incroyable et belle. AVION JEFFERSON fait partie de ces groupes dont j’écoute tout le temps les albums. J’étais très excité d’enregistrer notre version de couverture de ce classique du rock ultime. Nous nous sommes transformés en rock gothique psychédélique et Steve Stevens est vraiment mon guitariste préféré de tous les temps! Bienvenue dans My Rock’n’Roll Wonderland! “

La chanson sort également sur un sept pouces à collectionner très spécial avec un vinyle éclaboussé noir et blanc soutenu par une nouvelle composition qui équipe Jyrki avec les visionnaires du rock gothique britannique PIERRE DE ROSETTE.

Et n’oubliez pas de regarder la vidéo effrayante de la piste qui utilise une version vintage et silencieuse du film Lewis Carroll histoire qui a inspiré “Lapin blanc”, un personnage dans “Les aventures d’Alice au Pays des Merveilles”.



