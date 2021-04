Le chanteur brésilien Roberto Carlos célèbre huit décennies de vie – El Sol de México

Le Brésil a deux rois qu’il proclame à haute voix et auxquels il se rend également en admiration. L’un d’eux est Pelé, la star du football, et l’autre Roberto Carlos, l’icône de la musique romantique et compulsive qui, à 80 ans, continue de captiver le public en Amérique latine et dans le monde.

Une biographie qui retrace en détail et sans ton sensationnel la vie du chanteur depuis son enfance, passant par ses drames, triomphes, mystères et obsessions, a été dévoilée hier, le jour même où l’artiste octogénaire a commémoré son anniversaire.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Reconnu dans le monde entier pour des tubes tels que El cacharrito, Un gato en la sombra, Concavo y convex, Amada lover et Yo solo quiero, le multiple vainqueur de Grammy a eu une vie de luxe et de bonheur, mais aussi d’obstacles et de profondeur. tristesse.

L’amputation d’une partie d’une jambe alors qu’il avait à peine six ans, la mort de ses trois femmes, la cécité d’un de ses fils, sa «panique» de la vieillesse et un trouble obsessionnel compulsif, pour lequel il ne porte que du blanc et blue., et qui l’a amené à opposer son veto à plusieurs de ses chansons de ses répertoires, en sont quelques exemples.

Rédigée par le journaliste brésilien Jotabé Medeiros, qui a accompagné la carrière de l’artiste pendant 35 ans, la biographie intitulée Por isso Essa Voz Tamanha (C’est pourquoi cette voix géante) a été lancée par la maison d’édition Still, au risque de se voir opposer son veto par la justice, comme C’est déjà arrivé avec le premier travail qui a raconté la vie du chanteur.

En 2007, à la demande de l’artiste, le tribunal a ordonné que toutes les copies de la biographie détaillée de Roberto Carlos, rédigées par l’historien brésilien Paulo César de Araujo, soient retirées de la circulation.

“Ce travail a été le seul qui a inauguré l’historiographie autour de lui, car il y a beaucoup de livres qui traitent d’aspects de sa carrière, mais le seul qui a traité de sa vie entière était ce livre”, a expliqué Medeiros dans un entretien téléphonique.

Le journaliste a ajouté que si quelqu’un d’autre voulait écrire un livre de ce style, il devrait recommencer tout le parcours de l’artiste. Comme il suivait sa carrière depuis 1986 et avait été témoin oculaire de divers événements – ce qui lui donnait «un certain avantage» – il a décidé de se lancer dans ce défi.

“Pour les problèmes du passé, j’ai dû faire une enquête dans laquelle je suis retourné, aux racines, pour dire comment c’était que Roberto est devenu ce qu’il est. C’est quelque chose que jusqu’à présent, même les Brésiliens n’ont pas réussi à bien expliquer. », a-t-il dit.

Medeiros assure qu’il “n’écrit pas” de biographies autorisées, mais en bon reporter, il a demandé le concept de l’artiste sur certains sujets “controversés”, avant la publication du livre. Qu’il l’ait lu ou non est toujours un «mystère».

Dans le livre, le journaliste se plonge dans la formation musicale de Roberto Carlos depuis son enfance à Cachoeiro de Itapemirim, une municipalité de l’État d’Espíritu Santo, où il est né le 19 avril 1941, en passant par son explosion de rock star brésilienne. dans les années 1960, jusqu’à ce qu’il devienne le «roi de la chanson romantique» une décennie plus tard.