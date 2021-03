Le chanteur britannique inconnu qui a presque remplacé Bon Scott en Ac / Dc s’exprime

Dans le dernier numéro de Bonbon de roche éditeur de magazine Howard Johnson interview l’homme qui a presque remplacé le légendaire AC DC chanteur Bon Scott après la mort prématurée du chanteur en 1980.

Steve Burton était un chanteur inconnu à Birmingham, en Angleterre, gagnant sa vie en travaillant comme roadie pour un certain nombre de groupes, dont JUDAS PRIEST. Deux amis roadie de Birmingham, Terry Lee et Keith Evans, travaillaient pour AC DC – Terry en tant que directeur d’éclairage et Keith comme Jeune veaule technicien de la guitare. Lorsque Bon est décédé le 19 février 1980, tous deux suggérés « Burtie« pour le créneau du chanteur vacant.

« Je suis allé à Londres pour auditionner pour le groupe, » Burtie confirme dans le Bonbon de roche entrevue. « Je m’entendais bien avec tout le monde et je pensais avoir bien fait, mais pour une raison quelconque, je n’ai pas eu le concert, et il est allé à Brian Johnson, bien sûr. Mais j’ai dû faire une impression sur le groupe, car peu de temps après, j’ai reçu un appel me demandant si je serais intéressé à travailler avec Angus et Malcolm Youngle neveu de, Stevie. Il montait un nouveau groupe à Birmingham et Malcolm lui avait dit qu’il devait me joindre. «

Stevie et Burtie fini par former STARFIGHTERS, et dans les trois mois, le groupe s’est vu offrir la place de soutien sur la jambe britannique de AC DCde « De retour en noir » tour. Malcolm a été tellement impressionné par le groupe qu’il a fini par travailler avec STARFIGHTERS sur une démo qui a conduit le groupe à signer Enregistrements Jive.

«Nous avons joué le dernier spectacle de la tournée au Victoria Apollo Theatre de Londres», se souvient Burtie. « Et dès que AC DC avait fini leur set, Malcolm est sorti de scène, s’est essuyé, a enfilé sa veste et a sauté dans le minibus avec nous. Nous sommes allés directement à Morgan Studios à Willesden et de 11 heures du soir à 9 heures du lendemain matin, nous avons enregistré, avec Malcolm nous aider. Nous avons fait deux chansons, ‘Alley Cat Blues’ et ‘Rock’ Em Dead ‘, et ces deux chansons nous ont signés Swing. «

STARFIGHTERS a enregistré deux albums pour Swing, « Starfighters » en 1981 et « Film en vol » en 1982, mais le succès s’est avéré insaisissable et le groupe s’est rapidement séparé.

« J’avais tout abandonné pour le groupe », dit Burtie. « Parce que tu sais comment c’est. Tu es sur la voie de la célébrité, tu vas t’installer en Amérique, tout ça. J’ai fini par travailler dans le café de mon pote à Birmingham pendant deux ans à feuilleter des hamburgers. » Le chanteur n’est pas amer, malgré son ancien coéquipier Stevie Young avoir continué à remplacer Malcolm dans AC DC en 2014.

«Je n’ai jamais été jaloux du succès de qui que ce soit», dit Burtie. « Quoi qu’il arrive dans la vie, tu dois continuer, que ce soit jouer dans un groupe ou pelleter de la merde toute la journée. »

Lisez ceci, et bien d’autres histoires fascinantes – y compris comment Ronnie James Dio a presque rejoint le groupe de glam rock SUCRÉ – dans le numéro 25 de Bonbon de roche.

Bonbon de roche est un magazine rock bimensuel en couleurs de 100 pages, créé au Royaume-Uni. Il couvre les images, les sons et les odeurs de la plus grande époque de la musique hard rock, les années 70 et 80. Conçu par des journalistes rock britanniques respectés Derek Oliver, Howard Johnson et Malcolm Dome – tous les écrivains de première ligne pour le légendaire Kerrang! magazine à l’âge d’or – Bonbon de roche est disponible en format imprimé avec une version numérique gratuite pour tous ceux qui achètent le mag en ligne sur www.rockcandymag.com.



