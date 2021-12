Le chanteur BTS V étonne les membres de Coldplay en tant que « deuxième Chris Martin »

La voix de miel de BTS V dans ‘My Universe’ a fait le buzz dans le monde entier après la fin de la collaboration légendaire de BTS x Coldplay. Maintenant dans l’interview exclusive « Vogue Korea » de Kim Taehyung, le chanteur a révélé à quel point sa voix avait également impressionné les membres de Coldplay.

Kim Taehyung avait déjà provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux lorsque les images de BTS V pour l’édition spéciale de janvier de Vogue Korea 2022 sont sorties.

Le visuel époustouflant de l’homme le plus beau du monde BTS V, renforcé par ses expressions à la fois acerbes et scintillantes, a prouvé pourquoi il est appelé la représentation visuelle de la K-pop.

Le chanteur mondial BTS V surnommé « le deuxième Chris Martin » par les membres de Coldplay

BTS V a impressionné des millions de personnes avec sa voix riche et unique au fil des ans, a battu de nombreux records mondiaux et maintenant le crooner ‘Sweet Night’ impressionne le groupe de rock britannique Coldplay, lauréat d’un Grammy, avec sa voix de miel.

En parlant du premier morceau de collaboration de BTS et Coldplay, « My Universe », Taehyung a révélé dans l’interview de Vogue Korea, « Quand la démo du guide vocal My Universe est sortie en anglais, je l’ai chantée du début à la fin. Les membres de Coldplay m’ont écouté et m’ont complimenté, disant que j’étais comme le deuxième Chris Martin !

📝 Interview VOGUE CORÉE | #TAEHYUNG #V costaud sans être mécontent ni combatif -extrait ❶ « Quand la démo du guide vocal de My Universe est sortie en anglais, je l’ai chantée du début à la fin. Les membres de Coldplay m’ont écouté et m’ont complimenté, disant que j’étais comme le deuxième Chris Martin » pic.twitter.com/PKskwtwDer — photos taehyung⚡️| (@taehyungpic) 21 décembre 2021

Parlant de son parcours en tant qu’artiste, le crooner de ‘Scenery’ a déclaré: «Il peut y avoir de nombreux obstacles sur la route et je peux ressentir de la douleur à un moment donné, mais je n’ai pas peur. La façon dont je procède dans ces situations est la chose la plus importante.

Interview VOGUE KR ❷ | #TAEHYUNG « Il peut y avoir beaucoup de bosses sur la route et je peux ressentir de la douleur à un moment donné, mais je n’ai pas peur. La façon dont je procède dans ces situations est la chose la plus importante. pic.twitter.com/MnzY0yRIuZ — photos taehyung⚡️| (@taehyungpic) 21 décembre 2021

Le compte à rebours pour l’OST « Arbre de Noël » de BTS V commence

L’OST le plus attendu de l’année, ‘Christmas Tree’ de BTS V sort cette semaine et le compte à rebours pour le nouveau morceau du fabricant d’OST record a déjà commencé.

» Christmas Tree » de la série Netflix » Our Beloved Summer » mettant en vedette l’acteur » Parasite » Choi Wooshik et Kim Dami sortira le 24 décembre à 18 h 00 KST / 4 h 00 HE. Découvrez tout sur l’OST ici. Jetez un œil aux objectifs de streaming ci-dessous.

En attendant que l’OST emblématique tombe, diffusez la liste de lecture de BTS V ci-dessous.

