Le chanteur chrétien Matt Redman vend sa participation dans le catalogue à Primary Wave

Matt Redman en live. Crédit photo : vague primaire

Primary Wave a officiellement acquis une participation dans les catalogues enregistrés et publiés de l’auteur-compositeur-interprète chrétien Matt Redman dans le cadre d’un accord de partenariat plus large.

Primary Wave, 16 ans, a annoncé son accord avec Matt Redman, né à Watford, en Angleterre, via un communiqué officiel envoyé par courrier électronique à Digital Music News. La transaction représente le troisième investissement dans la musique IP que Primary Wave a réalisé au cours du dernier mois environ, après avoir signé un accord avec l’auteur-compositeur « Eye of the Tiger » Jim Peterik et un pacte de 90 millions de dollars avec le domaine James Brown à la mi-décembre. .

Mais comme mentionné, l’achat d’aujourd’hui permettra à Primary Wave d’obtenir « une participation dans le flux de revenus » du catalogue d’édition de Redman, et la transaction englobe également les « redevances principales et autres droits » de 47 ans, ont déclaré des supérieurs.

Depuis son arrivée sur la scène avec Wake Up My Soul en 1993, Matt Redman a sorti un total d’environ 20 albums studio, live et compilation. Les 10 000 raisons de 2011 – que le double lauréat d’un Grammy (et cinq fois nominé) a abandonné via Sparrow Records d’Universal Music Group – ont été certifiées or par la RIAA, et Redman compte actuellement au nord de 1,35 million d’auditeurs mensuels sur Spotify.

S’adressant à l’accord de Primary Wave dans un communiqué, Matt Redman – dont les morceaux les plus populaires incluent « 10,000 Reasons (Bless The Lord) », « The Heart of Worship » et « Blessed Be Your Name » – a adopté un ton optimiste concernant l’avenir de son œuvre.

« Je suis tellement reconnaissant pour ce nouveau partenariat avec Primary Wave et pour leur passion de soutenir ces chansons d’une nouvelle manière », a déclaré l’artiste « Gracefully Broken ». « Ils ont une réputation si remarquable dans tant de genres, alors je suis impatient de voir ce qui nous attend. »

Et Dominic Pandiscia, directeur de la stratégie pour Gaither Music Group ainsi que Primary Wave Business Development, a ajouté : « Les chansons de Matt Redman signifient tellement pour tant de gens et sont vraiment intemporelles. C’est vraiment un honneur de collaborer avec lui et son catalogue.

En plus des jeux IP initialement notés que Primary Wave a réalisés au cours du mois dernier, des sociétés telles que Round Hill Music, Sony Music, Warner Music et BMG ont conclu des accords récents pour des catalogues de grande envergure. Pendant ce temps, Northleaf Capital Partners a dévoilé en décembre une offre d’obligations de 303,8 millions de dollars adossée aux catalogues de The Who et Tim McGraw, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais 2020 et 2021 ont également vu Reservoir (NASDAQ : RSVR), Hipgnosis (LSE : SONG), Universal Music, Concord, Irving Azoff’s Iconic Artists Group, Eldridge Holdings et Shamrock Capital Advisors acheter leurs propres droits de chanson.