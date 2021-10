Le chanteur/compositeur Maor Mo brouille les frontières entre les différentes religions

La musique est un langage universel qui transcende les différentes frontières de la culture, de la langue et de la religion.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Maor Mo.

Il surpasse toute autre barrière qui peut distinguer les gens. La musique est également considérée comme un outil puissant que vous pouvez utiliser pour apporter des changements dans le monde.

Le chanteur et auteur-compositeur Maor Mo est l’un des artistes qui tirent parti du pouvoir de la musique pour élever la conscience religieuse. Maor est un artiste américain d’origine israélienne qui se consacre à brouiller les frontières entre les différentes régions. La musique fait partie de la vie de Maor depuis son plus jeune âge et il est devenu l’un des nouveaux chanteurs de R&B contemporain.

Il s’est imposé comme un artiste R&B distinct qui est fier de créer de la musique basée sur la réalité et pas seulement sur les sujets typiques du R&B. Il emploie également un style musical unique qui fusionne les sons internationaux avec la soul, qui s’intègre parfaitement à sa passion pour les sons R&B traditionnels.

Maor a travaillé avec plusieurs artistes prolifiques, tels que Pleasure P, qui l’a présenté sur son EP, Pleasure P Presents. Maor a également perfectionné ses compétences musicales sous le mentorat de Rico Love, l’artiste légendaire.

Il a fait face à de nombreux défis, notamment en tant qu’artiste indépendant. Son plus grand défi a été de trouver les meilleurs moyens de diffuser sa musique au plus grand nombre. Écrire et faire de la bonne musique a toujours été une tâche facile pour lui, mais le défi réside dans l’aspect marketing de la musique. Heureusement, il a une présence en ligne visible qui le placera sur une carte mondiale.

Le talent inné de Maor Mo est évident, et il exprime sa confiance qu’il va percer dans le courant dominant.

Il croit que tout est possible avec un travail acharné, de la persévérance et les bonnes stratégies. Il croit que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez à condition d’utiliser les stratégies appropriées. Il a trouvé de nombreux artistes musicaux prêts à être ses mentors et il a beaucoup appris sur le fonctionnement de l’industrie de la musique et sur les pièges à éviter.

Pour l’avenir, Maor est déterminé à continuer à faire de grands disques avec une intégrité musicale. Il reconnaît le pouvoir de la musique d’apporter des vibrations pures à son public sans préjugés politiques. Pour lui, c’est l’essence de la musique, apporter un impact positif à la société. L’objectif de Maor est de continuer à créer de la musique nouvelle et percutante en tendant la main et en collaborant avec les artistes qu’il a grandi en écoutant. Il trouve inspirant que la majorité d’entre eux soient prêts à travailler avec lui.

Maor se concentre sur son prochain projet, un album intitulé Same God qu’il promet de remodeler et d’introduire une nouvelle facette du R&B. La sortie de « Same God » est prévue pour le 19 octobre, et il pense que ce sera un coup de pouce significatif dans ses efforts pour brouiller les frontières entre les différentes religions. Comme son nom l’indique, Same God est une chanson d’éveil spirituel qui prêche l’amour et l’unité car il croit que le monde prie le même dieu, uniquement à travers différentes religions.