Le chanteur country bien-aimé d’American Idol obtient un contrat d’enregistrement

Il n’est peut-être pas devenu le prochain American Idol, mais cela ne veut pas dire qu’Alex Miller ne rencontre pas beaucoup de succès. Quelques mois seulement après que l’adolescent du Kentucky ait été éliminé du concours de signature d’ABC après qu’il ne s’est pas éloigné de ses racines country, Miller a décroché un contrat d’enregistrement avec Billy Jam Records !

L’adolescent, qui a impressionné les juges et est devenu un favori des fans avec ses reprises de chansons d’icônes country comme Johnny Cash et Glen Campbell, a signé un contrat d’enregistrement exclusif avec le label basé à Nashville fin septembre. « Je suis ravi d’annoncer que j’ai signé un contrat d’enregistrement exclusif avec la société basée à Nashville », a écrit Miller dans une mise à jour à ses fans. Miller a déjà sorti son premier single dans le cadre du contrat, « Don’t Let the Barn Door Hit Ya ». Avec Jerry Salley crédité en tant que producteur, le single est sorti le 1er octobre et a marqué le deuxième single de Miller au total. Il a suivi son single numérique « I’m So Over You So Get Over Me », avec lequel il a auditionné pour American Idol.

Le contrat d’enregistrement intervient après que Miller a connu le succès lors de la dernière saison d’American Idol, qui a débuté en janvier. Miller a séduit les juges Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan avec sa performance d’audition de son single et s’est mérité un billet pour Hollywood. Pendant son séjour sur Idol, Miller a interprété plusieurs classiques country, et bien que son chant country ait été un énorme succès, les juges voulaient voir Miller briller un peu plus, Bryan l’encourageant à un moment donné à « nous lancer une balle courbe. Choisissez un pop chanson. Comment vous jouez cette chose, vous allez devenir un artiste légitime et pas seulement le gamin du Kentucky. » Miller a finalement été renvoyé chez lui lors de l’épisode du 28 mars à la suite d’une reprise de la sortie de Merle Haggard en 1969, « Silver Wings ». Malgré son élimination de sortie, cependant, Bryan est resté un grand fan de Miller et l’a même invité à se produire au Grand Ole Opry.

« J’ai appelé mes bons amis au Grand Ole Opry, et ils ont accepté de laisser mon pote Alex Miller se produire au Grand Ole Opry », https://www.air.tv/watch?v=vsvfbgkyTK-_5tKSTLkVeQ . « Et peut-être [I’ll] partager un peu la scène avec toi, si tu veux bien de moi ! »

Depuis son élimination, Miller a poursuivi sa carrière musicale avec plusieurs apparitions en concert. Il a ouvert pour des artistes comme Hank Williams Jr. et Frankie Ballard et a plusieurs autres dates de concerts prévues à travers le pays jusqu’en novembre.