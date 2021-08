Le chanteur country Brett Young et sa femme Taylor accueillent un deuxième bébé

Au cas où vous ne le sauriez pas…Brett jeune est maintenant papa de deux enfants !

Le chanteur country de 40 ans a fêté l’arrivée de sa deuxième fille, Rowan marie jeune, avec femme Taylor usine les jeunes, sur Instagram le samedi 31 juillet. Bien que Brett ait révélé la nouvelle du bébé ce week-end, son petit est né le 21 juillet 2021.

Pour marquer l’annonce spéciale, le musicien a partagé une adorable photo de sa fille dormant dans une robe blanche avec un nœud rose. “Je pensais que mon cœur était au maximum”, a écrit Brett en légende de son message. “D’habitude, je n’aime pas me tromper … j’avais tort. Et j’ai hâte de te remercier comme il faut pour l’opportunité d’être ton papa. Je t’aime déjà tellement et j’ai hâte de te regarder et ta sœur devient la meilleure amie.”

Brett a également crié sa fille de 20 mois, Presley elizabeth, qui, selon lui, apprécie son rôle de grande sœur.

“Pour info… .. les femmes de ta vie sont des super-héros et tu es la femme la plus chanceuse du monde”, a-t-il poursuivi. “Presley t’a supplié. Préparez-vous à ce que je gâche tout et que votre mère et votre sœur soient toujours là pour le réparer. Je t’aime. Bienvenue chez les ‘Youngs’ – Papa.”