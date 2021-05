Le chanteur country Jordan Davis partage le test du teaser pour son nouvel EP “ Buy Dirt ”

Le chanteur country Jordan Davis a annoncé que son dernier EP Buy Dirt sortira le 21 mai via UMG Nashville. Le projet a été produit par Paul DiGiovanni et comprend une collaboration avec Luke Bryan sur la chanson titre.

Buy Dirt suit le premier album de Davis en 2020 État d’origine et EP éponyme.

«J’ai toujours aimé les artistes qui prennent des risques. Je suis à un autre endroit de ma vie que lorsque j’ai sorti Home State. Nous le sommes tous », a déclaré Davis. «2020 a été une période difficile pour tout le monde. J’ai pu utiliser ce temps pour recentrer certaines choses dans mon monde, et je ne voulais pas que ces leçons soient gaspillées. Je voulais créer quelque chose de spécial. Le meilleur moyen d’y parvenir était d’écrire honnêtement, et nous en avons fait beaucoup sur cet album.

Parlant d’avoir Luke Bryan sur «Buy Dirt», Davis a ajouté: «Nous nous sommes assis autour du feu après un tournoi de golf un jour, fumant des cigares et parlant de tout sauf de la musique. Cette conversation est toujours restée avec moi. Luke n’est pas seulement un grand artiste; c’est un papa formidable, un mari formidable et un grand ami aussi. C’est ce qu’incarne «Buy Dirt». Quand j’ai écrit «Buy Dirt», je savais qu’il pouvait comprendre le message de la chanson. J’ai pris une chance et lui ai demandé de se joindre à moi sur l’enregistrement, et il a dit oui.

Buy Dirt présente les singles déjà sortis «Almost Maybes», «Lose You» et «Besoin de ne pas. » Davis a co-écrit le projet avec un certain nombre de collaborateurs, dont Jacob Davis, Josh Jenkins, Matt Jenkins, Ashley Gorley, Emily Weisband, Josh Kerr, Josh Dorr, Jesse Frasure, Hillary Lindsey, Randy Montana, Jonathan Singleton et Paul DiGiovanni.

Cet automne, Davis prévoit de prendre la musique qu’il a publié au cours de la dernière année sur la route lorsqu’il ouvre la tournée Blessed and Free de Kane Brown. Le public reconnaîtra probablement “Presque Maybes”Comme le morceau hors concours sur la setlist du chanteur. La chanson, sortie en mai dernier, est actuellement n ° 12 sur le palmarès Country Airplay de Billboard.

Buy Dirt de Jordan Davis sort le 21 mai et peut être pré-commandé maintenant. Consultez la liste des pistes ci-dessous.

Acheter Dirt Tracklist:

1. Faites exploser votre téléviseur

2. Achetez Dirt (feat. Luke Bryan)

3. Besoin de ne pas

4. Boire m’a eu

5. Te perdre

6. Presque Maybes

7. J’ai encore fumé

8. Essayer