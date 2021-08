Le chanteur de Bad Brains Paul ‘HR’ Hudson offrira sa première collection de Nf Ts

Légendaire MAUVAIS CERVEAU chanteur Paul “RH” Hudson proposera sa première collection de NFT via Makersplace le 18 août à midi PST.

Les NFT incluent des animations de HEUREle backflip emblématique de , un enregistrement exclusif et un portrait photographié par AGNEAU DE DIEU‘s Randy Blythe.

Hudson est le remarquable chanteur principal du légendaire groupe de punk hardcore MAUVAIS CERVEAU ainsi que le principal fournisseur de PMA (Positive Mental Attitude). Il a longtemps été considéré comme le plus grand leader de l’histoire du rock. Son influence est bien documentée, ayant touché tout le monde de Kurt Cobain, Dave Grohl et LES RACINES‘ Questlove, aux membres de COULEUR VIVANT et GARÇONS BÊTES. MAUVAIS CERVEAU a été nominé pour le Temple de la renommée du rock and roll, a vendu des millions de disques et joué pour d’innombrables fans du monde entier depuis le début des années 1980. HEURE est le sujet du documentaire primé « À la recherche de Joseph Ier » ainsi que l’autobiographie du même nom.

La première offre de NFT du chanteur suit les traces de sa carrière de promoteur d’enveloppes et sera disponible exclusivement via Makersplace, le premier marché d’œuvres d’art numériques vraiment rares et uniques, à partir du 18 août à midi PST. HEUREle gérant Kate Gammell États: “HEURE a été un innovateur depuis le début de sa carrière, exhibant ses talents et repoussant constamment les limites. Il continue dans cet esprit avec ces NFT. Il sait que le monde est en constante évolution, et il est important pour lui d’être à bord. Il a mis son cœur et son âme dans ces œuvres d’art. » La collection a été organisée avec l’aide du rappeur Bill malade (Oncle Howie Records), ancien-directeur-de-record-devenu-auteur Howie Abrams et DJ Eclipse (SiriusXM, Battements de graisse).

Les œuvres numériques sont les suivantes :

* Le Backflip

HEUREle backflip légendaire et défiant la mort; l’un des symboles physiques les plus emblématiques de l’histoire de la performance musicale moderne, a été capturé pour la postérité avec trois animations dynamiques créées par un artiste parisien Vinzomega. Les toiles de fond pour chacun représentent divers clubs qui ont élevé HEURE, MAUVAIS CERVEAU et le punk rock lui-même : le CBGB de New York, le 9:30 Club de Washington DC et le The’ Roxy Theatre de West Hollywood.

* Version enregistrée exclusive et animation de “Saddest Day”

“Le jour le plus triste” est un enregistrement et une animation mis à jour en 2021, produits exclusivement pour un NFT 1/1. La chanson apparaît à l’origine sur son album solo préféré des fans de 1990 “Charger”. Enregistré pendant la pandémie de COVID-19 en collaboration avec le groupe de reggae basé en Géorgie PASSAFIRE‘s Ted Bowne. L’animation qui l’accompagne a été créée par Moe Angelo.

* Portrait exclusif des RH photographié par Randy Blythe de LAMB OF GOD

Ce portrait numérique de HEURE a été abattu par un autre chanteur de heavy music extraordinaire, AGNEAU DE DIEU‘s Randy Blythe, le 8 juin 2017 à LES RACINES‘ OK Galerie de l’espace avant MAUVAIS CERVEAU‘ Représentation “secrète” de réunion sur place.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).