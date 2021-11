Le chanteur de Cannibal Corpse George ‘Corpsegrinder’ Fisher annonce son premier album solo

Le 4 février, CADAVRE CANNIBAL chanteur George « Corpsegrinder » Fisher sortira un album solo, intitulé « Corpsebroyeur ». L’effort de 10 chansons, coproduit par Nick Bellmore (DEE SNIDER, ROYAUME DE TRIPLE) et Jamey Jasta (LA HAINE RACE), présente une apparition de Erik Rutan (CADAVRE CANNIBAL, HAINE ÉTERNELLE) sur la piste « Cuve acide ». Il sera publié par Jastala nouvelle étiquette de , Groupe Persévérance Musique.

Broyeur de cadavres commente : « Quand Jamey m’a approché pour faire ce disque, j’étais excité d’entrer en studio avec Erik Rutan et enregistrer les voix. C’est un mélange de death metal, thrash et hardcore, et ça sonne lourd comme l’enfer !!! Je suis vraiment excité à ce sujet et j’ai hâte que le monde l’entende !!! »

Jasta ajoute : « Travailler avec George a été un rêve devenu réalité, c’est l’un des meilleurs mecs du metal et l’une des voix les plus brutales JAMAIS. Il s’est surpassé sur cet album ! »

« Corpsebroyeur » sera disponible en pré-commande dans les semaines à venir ; en attendant, les fans peuvent consulter le nouveau teaser vidéo ci-dessous.

Broyeur de cadavres donne également aux fans l’opportunité de contribuer à l’album en faisant immortaliser leurs noms dans sa liste de remerciements. Pour plus d’informations sur la façon de participer, veuillez visiter www.martyrstore.net.

À travers les années, Pêcheur est devenu une figure bien-aimée de la scène metal et au-delà, ayant l’une des voix les plus brutales de la musique heavy.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).