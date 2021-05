Le chanteur de CNCO Joel Pimentel quitte le groupe après six ans

Joel Pimentel a quitté CNCO (Photo: .)

Le groupe de garçons latino CNCO doit continuer en tant que quatuor après que le membre Joel Pimentel a annoncé qu’il avait démissionné.

Le chanteur quittera le groupe après une représentation en direct qui devrait avoir lieu le 14 mai.

Les quatre membres restants – Richard Camacho, Zabdiel De Jesus, Erick Colon et Christopher Velez – continueront sans Joel.

Une déclaration publiée sur leurs canaux de médias sociaux disait: “ CNCOwners! Nous voulons commencer par dire à quel point nous vous aimons vraiment et apprécions tout le soutien que vous nous apportez jour après jour, année après année.

“ Pour cette raison, nous sommes tristes de vous dire qu’après cinq années et demie inoubliables et qui changeront votre vie ensemble, le vendredi 14 mai sera le dernier jour de Joel en tant que membre du CNCO. ”

Ils ont ajouté: “ Nous voulons que vous sachiez tous que pendant que Joel part et cherchera de nouvelles opportunités, nous sommes et serons toujours frères.

«Nous le soutenons dans son prochain chapitre et resterons toujours, surtout, une famille.

Les musiciens ont déclaré qu’ils allaient entamer une “ nouvelle ère de CNCO ”, poursuivant: “ Nous savons que cette nouvelle est triste et va être aussi difficile pour vous tous que pour nous, mais nous apprécions que vous restiez avec nous.

«Vous êtes ce qui nous fait avancer et nous excite tellement de continuer ensemble plus fort que jamais. Pour cette raison, nous voulions vous offrir un dernier cadeau tous ensemble.

“Vendredi, nous jouerons, tous les cinq, une dernière fois pour notre concert mondial en direct.”

CNCO s’est formé dans l’émission de Simon Cowell La Banda qui a été diffusée sur Univision en 2015.

Ils ont été jugés par Alejandro Sanz et Ricky Martin et leur nom est une pièce de théâtre sur le mot espagnol pour «cinq».

Les pop stars ont enregistré quatre albums et ont sorti leur plus récente chanson Déjà vu plus tôt cette année.

