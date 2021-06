Le chanteur de Dangerous Toys Jason Mcmaster : Pourquoi j’ai refusé l’audition de Pantera

Dans une nouvelle interview avec Waste Some Time avec Jason Green, JOUETS DANGEREUX leader Jason McMaster a encore une fois parlé de la fois où il a été approché par PANTERA sur la possibilité de chanter pour le groupe avant Philippe Anselme lié à l’acte de métal du Texas.

“J’aime parler de ça, uniquement parce que ça clarifie certaines choses”, Jason dit en partie (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). On m’a proposé une audition. Je n’ai jamais auditionné. Je n’ai pas accepté l’offre d’auditionner.

“[PANTERA guitarist ‘Dimebag’ Darrell Abbott and drummer Vinnie Paul Abbott‘s] mon père m’a appelé en premier, ce qui était intéressant, que quelqu’un qui aurait pu être mon père m’appelle : « Hé, je suis monsieur… Et je cherche… », genre de style de gestion, et je suis juste un mec, et je dis, ‘Woah, c’est trippant.’ Et je l’ai refusé. Et alors Vinnie m’appelle, genre, deux semaines plus tard, et le même genre de chose s’est produit.

“Mais nous – comme dans ma scène à Austin – nous avions entendu parler de gens qui disaient:” Mec, j’ai vu ce groupe PANTERA, et ils ont joué ça, et ils ont joué METALLIQUE,'”, a-t-il poursuivi. “Mais ils disaient qu’ils joueraient DEF LEPPARD – ils jouaient les chansons populaires de hard rock et de heavy metal. Cela n’avait pas d’importance si c’était cette nouvelle chose appelée thrash ou autre. Je ne pense pas qu’ils couvraient DESTRUCTION ou alors SODOME ou alors GEL CELTIQUE ou alors VENIN, comme moi et mes amis le voulaient en quelque sorte, mais ils étaient [playing] les trucs populaires. Ils faisaient des circuits de club. Ils portaient du rose et du violet et du vert et du jaune sur scène. Ils avaient de gros cheveux. Et donc c’était en quelque sorte, comme, l’ensemble, “Eh bien, les appelez-vous des poseurs?” Eh bien, vous n’êtes pas un poseur si vous croyez ce que vous faites. Et ils étaient bons. Et tout le monde a dit à quel point ils étaient bons. Darrell a toujours été une légende de la guitare au Texas. Le gars n’a probablement jamais eu de cours et il a juste appris en ralentissant VAN HALEN Chansons. [He was] un talent incroyable, et tout le monde le savait, même s’il n’y a jamais eu de citation de tout ça, car dans mon entourage, c’était un peu plus hardcore.

“Donc, 86 arrive. TOUR DE GUETle premier disque de est sorti, « Démontage énergétique ». Cela attire l’attention à l’échelle mondiale – toujours à un niveau souterrain, bien sûr… Nous avons aidé… Je sais que c’est une grande couronne à porter pour moi de dire cela, mais j’insérerai le mot « sans doute » TOUR DE GUET, et si ce n’est moi-même, j’ai joué un rôle majeur dans le démarrage du thrash, le truc du métal à Austin, au Texas, en 82.

« Alors, oui, le PANTERA le camp m’appelle. [WATCHTOWER] a été perdu [guitarist] Billy Blanc [at the time]. Il était prêt à quitter le navire de TOUR DE GUET et commencer à jouer différents styles de musique et juste de la guitare rock… Donc les deux derniers concerts avec lesquels nous avons joué Billy Blanc étaient les deux seuls spectacles qui TOUR DE GUET jamais joué hors de l’état du Texas, et ils étaient dans la région de la baie le premier octobre 1986. Je crois que c’était juste avant cela que le PANTERA camp m’avait appelé pour voir où était ma tête.

“Des années et des années plus tard – je pense que c’était en 95 – je me tiens derrière la ligne de fond avec Darrell et certains de ses fêtards. C’était PANTERA, bien sûr, avec TYPE O NEGATIF à San Antonio, à Sunken Gardens… Et j’ai eu la chance d’entrer directement dans Darrell‘s la tête et allez, ‘Mec, pourquoi moi? Parce que tu es connecté avec Philippe, et cela fonctionne. C’est du brutal, vraiment génial, je vais juste appeler ça de la musique rock. C’est exactement là que vous deviez être. Et il est, genre, ‘Mec, Jason, vous venez d’avoir un bon buzz. Tous ceux que nous connaissions dans la région de Dallas/Fort Worth’ – je paraphrase – ‘ connaissaient votre nom et étaient fan de TOUR DE GUET. Et tu étais sur une liste. C’est ça.’ C’était une réponse simple, et je me suis dit : ‘Oh, d’accord. Eh bien, cela a du sens. J’ai réalisé à quel point c’était un honneur au moment où ils ont explosé. Et j’étais genre ‘Wow. Ces gars sont cool.'”

Selon McMaster, il n’avait aucune idée au moment où il a été approché pour auditionner pour PANTERA qu’ils deviendraient un jour un groupe de metal si influent.

“Je vais mettre les mains sur la table et vous montrer toutes mes cartes et tout en disant les riffs de ‘Cowboys de l’enfer’, qui sait s’ils ont même été écrits à ce moment-là ?” Jason mentionné. “Qui savait qu’ils allaient dans ce complètement hardcore et/ou créaient sans doute leur propre style de ‘groove’ metal. Je n’aime pas vraiment le terme, mais c’est devenu une chose. En plus de cela, ils pouvaient aussi thrash. Qui Je savais juste que c’était ce genre de groupe de glam rock qui faisait le circuit des groupes de reprises, et c’est tout ce que je savais à leur sujet… Mais j’étais vraiment un peu aveuglé par mes propres soucis avec TOUR DE GUET.”

Fondée en 1987, JOUETS DANGEREUX a sorti quatre albums complets et un album live avant de se séparer officieusement au tournant du millénaire.

Même si JOUETS DANGEREUX continue de se produire en direct, le groupe n’a sorti aucun nouveau morceau depuis 1995.