Disques de lames de métal a annoncé la signature de de A à Z.

de A à Z (prononcé “A à Z”) est égal à Ray Aulne (MISE EN GARDE DES DESTINS; voix) et Mark Zonder (ex-MISE EN GARDE DES DESTINS, CHEF MILITAIRE; batterie), et signifie également “tout est possible” – et avec cette gamme de musiciens, ce n’est pas exagéré. Ce nouveau groupe passionnant réunit Aulne avec Zonder, et ils sont rejoints par Philippe Bynoé (CHEF MILITAIRE, STEVE VAI, NUNO BETTENCOURT) à la basse, Joop Wolters (STEVE WALK, SIMON PHILLIPS) à la guitare, et Vivien Lalu (STEVE WALK, JORDANIE RUDESS) sur les touches.

Zonder commente : « Quand nous cherchions un accord, Lame en métal était numéro un sur la liste. D’abord travaillé avec Brian Slagel environ 40 ans avec « Massacre de métal II » et CHEF MILITAIRE. Il ne fait aucun doute qu’ils font un excellent travail et nous sommes très excités et fiers d’être de retour à Mo.”

Musicalement, de A à Z est mélodique et progressif, rappelant le classique MISE EN GARDE DES DESTINS-ère d’albums comme “Parallèles” et “Agréable Nuance De Gris”, tout en rappelant les crochets des artistes de hard rock classiques des années 1970 et 1980. Les débuts à venir du groupe seront la première fois Aulne et Zonder ont enregistré ensemble depuis 2004, et cela plaira sûrement aux deux MISE EN GARDE DES DESTINS et les fans de hard rock mélodique.

En attendant, les fans peuvent consulter un message de signature vidéo de de A à Z et Lame en métal PDG et fondateur Brian Slagel au dessous de.

de A à Z est:

Ray Aulne – voix



Mark Zonder -tambours



Philippe Bynoé – basse



Joop Wolters – guitare



Vivien Lalu – clés



